Embajada de Estados Unidos niega visa a periodista independiente Roberto Quiñones

La sede consular de Estados Unidos en La Habana negó la visa a ese país al abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, quien estuvo preso durante un año por los supuestos delitos de “resistencia y desobediencia”.

Una nota de CubaNet este lunes refiere que Quiñones contaba ya con los pasajes correspondientes, pues pretendía viajar al país norteamericano para recibir la Medalla de la Libertad “Calixto García”, otorgada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Esta misma institución se había ocupado de invitar a Quiñones y su esposa, sin embargo, la funcionaria consular que los atendió en La Habana les entregó un escrito denegatorio. “Usted no fue capaz de demostrar que el propósito de su viaje a los Estados Unidos es consistente con la clasificación de la visa de no inmigrante que usted solicitó”, reza el texto.

“¿Cómo pueden afirmar que no he demostrado que mis planes se adecuen a la visa de no inmigrante que he solicitado?”, lamentó el periodista. CubaNet apunta como posible motivo de la negación, el hecho de que Quiñones iniciara en 2001 gestiones para obtener una visa a través de la Sección de Refugiados de la misma sede diplomática.

Sobre la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, el periodista aseguró: “Ha pasado mucho tiempo; ya soy un sexagenario”. Después, enfatizó: “Quien ha cumplido 63 años no tiene una edad adecuada para comenzar una nueva vida”.

También habló de su temor a que los represores del régimen no consintieran que viajase siquiera hasta La Habana, desde Guantánamo, donde reside. “Sufrí un gran estrés; pensé que podrían no permitirme salir de Guantánamo; y temí que en el aeropuerto de Santiago de Cuba nos impedirían abordar el vuelo a La Habana. No habría sido la primera vez”, dijo.

Más adelante, Quiñones recordó el respaldo que había recibido tras su liberación. “Lo que más me ha impactado es el tremendo apoyo que muchos compatriotas, tanto de la Isla como del Exilio, al igual que muchos extranjeros amigos de la libertad de Cuba, me mostraron durante mi última prisión. Sólo al salir en libertad pude percatarme plenamente de la magnitud de ese respaldo. ¡No puedo defraudarlos!”, afirmó.

“En varias ocasiones, los segurosos me ofrecieron ponerme en libertad si dejaba de escribir para CubaNet; ¡pero por supuesto que yo no podía aceptar semejante chantaje!”, dijo. “Dudo mucho que, en vista del tremendo apoyo que me brindaron Amnistía Internacional, la SIP, Estados Unidos y otros países libres, la misma CubaNet y otros órganos de prensa, el régimen se atreva a encarcelarme de nuevo”, expresó.

Asimismo, Quiñones expuso que había recuperado sus esperanzas con las protestas del Movimiento San Isidro y sus repercusiones. “¡Ahora yo no emigraría ni loco!”, aseveró.

Quiñones, de 63 años, fue liberado de prisión con un evidente deterioro físico. Él mismo había relatado las condiciones en que lo mantenían. El periodista fue arrestado cuando cubría el juicio del matrimonio de pastores evangélicos, Ramón Rigal y Ayda Expósito, quienes enfrentaban juicio por educar a sus hijos en casa al margen del sistema educativo del gobierno.

Las autoridades argumentaron que Quiñones se resistió a la detención y propusieron la pena de un año de cárcel. Quiñones evidenciaba una notable pérdida de peso corporal tras su salida del centro penitenciario en que estuvo recluido. El periodista José Raúl Gallego comparó ese deterioro con el buen estado en que regresaron a la Isla los cinco espías cubanos que cumplieron prisión en Estados Unidos.