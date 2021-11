Expreso político Roberto Quiñones recibirá en Miami Orden Calixto García por la Libertad

Expreso político Roberto Quiñones Foto © CiberCuba

El expreso político cubano Roberto Quiñones Haces llegó a Miami para recibir la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor, concedida por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).

Quiñones Haces arribó este sábado a la ciudad del sur de Florida para recibir este lunes el galardón otorgado en 2020, según el portal Cubanet.

Esta condecoración, que igual la recibirá la activista y profesora Omara Ruiz Urquiola, es el más alto reconocimiento de la FDHC por la contribución de cubanos y extranjeros a la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en la Isla.

El también abogado y periodista independiente pudo realizar este viaje, tras haber recibido una primera negativa de visado a finales de 2020, cuando una funcionaria consular en La Habana denegó su solicitud, porque “no fue capaz de demostrar que el propósito de su viaje a Estados Unidos es consistente con la clasificación de la visa de no inmigrante que usted solicitó”.

“¿Cómo pueden afirmar que no he demostrado que mis planes se adecuen a la visa de no inmigrante que he solicitado?”, lamentó en esa ocasión Quiñones Haces, a quien presumiblemente se le negó la visa por haber iniciado en 2001 gestiones para obtener una visa a través de la Sección de Refugiados de la misma sede diplomática.

Roberto Quiñones es el primer periodista independiente sancionado a un año de cárcel después de los sucesos de la conocida Primavera Negra de 2003 en Cuba, cuando fueron condenados a prisión 75 periodistas y escritores por su oposición al régimen.

En 11 de septiembre de 2019 Quiñones Haces fue condenado a un año de prisión por los delitos de “resistencia y desobediencia”, tras haber sido detenido en abril de ese año cuando cubría el juicio del matrimonio de pastores evangélicos, Ramón Rigal y Ayda Expósito, quienes eran juzgados por educar a sus hijos en casa, al margen del sistema educativo oficial cubano.

Las autoridades argumentaron que Quiñones se resistió a la detención y le propusieron la pena de un año de cárcel. Tras un año en prisión, fue liberado el septiembre de 2020.

Su encarcelamiento motivó una gran campaña a favor de su libertad por parte de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, el gobierno de Estado Unidos y activistas por la libertad de expresión dentro y fuera de la isla.

Antes de cumplir su condena, el periodista ya había sido víctima del acoso y varias detenciones arbitrarias por parte de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo, donde reside.

Sobre la solidaridad para su liberación aseguró que lo que más le impactó fue “el tremendo apoyo que muchos compatriotas, tanto de la isla como del exilio, al igual que muchos extranjeros amigos de la libertad de Cuba, me mostraron durante mi última prisión. Solo al salir en libertad pude percatarme plenamente de la magnitud de ese respaldo. ¡No puedo defraudarlos!”.