¡Igualita a su papá! Nacho Mendoza enseña lo grande que está su hija Mya de cinco meses

Nacho Mendoza y Melany Mille llevaron su noviazgo con total discreción y lo mismo pasó con el embarazo de la modelo. No fue hasta que se filtraron unas imágenes de ella con una gran tripa que confirmaron la noticia de que estaban esperando su primera hija juntos. Y siguiente la misma línea, ambos decidieron no mostrar el rostro de su bebé. Una regla que rompió el cantante hace una semana para felicitar a su chica.

El pasado 11 de diciembre, el intérprete compartió una foto en la que aparecía la modelo con su hija recién nacida. Una foto en la que la pequeña era demasiado pequeña para poder encontrarle un parecido a alguno de sus padres.

Por suerte para sus fans, el cantante decidió publicar una fotografía más reciente a su hija de cinco meses. Una imagen en la que se puede ver claramente que Mya Michelle es idéntica a su papá.

Al compartir esta preciosa fotografía protagonizada por Melany y Mya, el cantante explicó que fue a raíz de una conversación que tuvo con una fan en el aeropuerto de Santo Domingo que decidió mostrar a su hija.

"Nacho, yo dije que si te encontraba algún día, te comentaría que no era justo que haya tanta gente que te quiera y que tú decidieras no compartir con nosotros la bendición tan grande de tu primera hija. Hay personas que te sentimos como familia, que reímos contigo y lloramos contigo, que nos alegramos por todo lo bueno que te sucede, que te seguimos desde hace muchos años, creemos en ti y ahora nos sentimos excluidos de esta nueva etapa de tu vida. Somos muchísimos los que te amamos y creo que somos responsables aunque sea en una pequeña parte de tus logros porque siempre te hemos apoyado, no somos culpables de tus malos ratos. Es egoísta de tu parte sacarnos a nosotros de tu vida", le dijo la señora.

Ante las palabras de esta fan, respondió de la siguiente manera: "Pedí disculpas y le dije que en estos días montaría otra foto de la bebé, que tenía razón en lo que me decía; en seguida me preguntó que a quién se parecía. Yo voy a dejar que ustedes le respondan eso. ¿Es más Mendoza que Mille o más Mille que Mendoza?".

La pregunta la respondieron fácilmente los seguidores del artista, que sentenciaron que Mya es igualita a su papá.

"Mendoza. Todos tus hijos son iguales a ti", "Una fotocopiadora es lo que tienes", "Es Mendoza sin duda, esta preciosa felicidades" o "Mendoza de aquí a la China", son algunos de las respuestas que se leen junto a la bella foto.

Aunque también hay quienes piensan que es una combinación perfecta de sus dos papás.

Lo que está claro es que su parecido a su padre es innegable y además tiene el pelo rizado como todos sus hermanos Diego, Miguel, Santiago y Matías, los hijos mayores del artista.

¿Y tú? ¿A quién crees que se parece?

