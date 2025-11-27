Nacho cancela viaje a Cuba por esta razón y envía emotivo mensaje a los cubanos: “Los amo, los extraño”

El cantante venezolano Nacho compartió un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores en Cuba, donde explicó los motivos por los que ha tenido que posponer su visita a la isla debido a la situación sanitaria actual.

En un video difundido en sus redes sociales, el intérprete de Báilame expresó su cariño por el pueblo cubano y lamentó no poder realizar el viaje que tenía previsto:

“Familia querida de Cuba, estaba tan emocionado por visitarlos, sigo emocionado por hacerlo, pero no contábamos con la situación de salud que está viviendo la isla. Espero que tenga una solución pronta”, comentó el artista.

Nacho hizo referencia a los casos de chikungunya que se están reportando en Cuba y mencionó que más de 30.000 personas habrían resultado afectadas.

“Entiendo que hay varias personas en estado de gravedad. Todavía no me he enterado de ningún fallecimiento, pero ojalá que no llegue a ese punto”, añadió con preocupación.

El cantante subrayó que la decisión de posponer su presentación responde a una cuestión de responsabilidad:

Lo más leído hoy:

“Sabemos que no podemos hacer reuniones donde haya muchísima gente y ser un factor de esparcimiento del virus. Esperamos poder estar muy pronto, en 2026, allá y cumplir con ustedes. Por ahora lo primero es la salud, proteger al pueblo, proteger a Cuba y que este episodio pase lo más rápido posible”.

Nacho cerró su mensaje enviando palabras de afecto a sus seguidores cubanos: “Los quiero, los amo, los adoro, los añoro, los extraño y pronto estaremos por allá”.

El artista, que mantiene una sólida conexión con el público cubano, reiteró su deseo de regresar a la isla tan pronto la situación sanitaria mejore, dejando claro que su prioridad actual es el bienestar del pueblo cubano.