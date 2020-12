Amenazan a activista cubana en México por sus publicaciones contra el régimen castrista

La activista política cubana Sandy Peralta Torres, quien se encuentra en México en espera de llegar a Estados Unidos, denunció en sus redes sociales el acoso que está sufriendo por sus publicaciones contra la dictadura castrista y en apoyo a los opositores cubanos.

En un video difundido en su muro de Facebook, Peralta Torres, madre de tres hijos menores de edad, reveló que durante los últimos cuatro meses ha estado recibiendo amenazas por parte de individuos defensores del Gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

“Hace un promedio de siete días esto se ha vuelto peor, porque alguien dio mi número de WhatsApp, y por Messenger y WhatsApp por privado me están mandando mensajes, audios y llamadas directas, amenazándome de muerte a mí y a mis tres niños”, dijo.

“La dictadura me tiene amenazada (para) que quite el grupo mío (en Facebook) ‘Contra la dinastía…’ donde se publican todas las verdades y se hacen todas las denuncias de lo que ocurre en Cuba”, añadió.

Peralta Torres mostró un mensaje que recibió, en el que se leen claramente frases como “Te vas a morir, ya estás muerta, declararé muerta tú y tus mugrosos hijos. El grupo ese de Facebook que tienes lo vas cerrando, gusana, traidora, bandida”.

Según Peralta Torres, esta represalia contra ella surgió tras sus publicaciones en defensa del grupo opositor Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU); de su líder, José Daniel Ferrer, así como del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro.

Captura de Facebook/ Cindy Peralta Torres

“Están abusando porque saben que estoy sola con mis tres niños. Hasta ayer estaba haciendo una vida normal. A mí no me van a encontrar así tan facilito, a mí me van a tener que matar y me van a tener que desmembrar, como así mismo ustedes han dicho”, expresó en el video.

Captura de post enviado a CiberCuba

“Les voy a decir la verdad, me están asustando, pero me están asustando por mis hijos, porque ustedes cogen las cosas por el lugar más débil. Cuando a mis hijos les pase algo, o a mí me pase algo, hay una persona que tiene un video que yo hice, revelando quién puede ser esta persona que me hace supuestamente este daño”, subrayó.

Captura de post enviado a CiberCuba

En declaraciones exclusivas a CiberCuba, la activista, que actualmente no pertenece a ninguna organización opositora, explicó que el grupo en Facebook denominado ‘Contra la dinastía Castro Canel asesina, libertad para los presos políticos…’, lo creó ella junto con el rapero Maykel Osorbo, uno de los huelguistas de hambre de San Isidro.

“Él y yo le pusimos ese nombre de mutuo acuerdo, y de ahí para acá en ese grupo se publica todo lo relacionado con el Movimiento San Isidro y otras organizaciones. Pero me amenazan que lo quite o me matan a mí y a mis hijos”, subrayó.

“Tengo varias cuentas porque me bloquean constantemente y yo entro por cualquier perfil”, precisó.

Sandy, de profesión enfermera, no ha podido conseguir trabajo desde que comenzó la pandemia. Junto a sus hijos sobreviven gracias a la ayuda de sus familiares en Estados Unidos.

Ella es una de los tantos solicitantes de asilo político en Estados Unidos a quienes la llegada de la pandemia vino a alargar aún más la espera a que los obliga el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), impuesto por la administración Trump en 2019.

“No tengo con quién dejar a mis niños, los tres son menores. Mis niños necesitan un psicólogo, no duermen bien. Tengo mucho miedo de estar aquí, por eso pido ayuda”, afirmó.