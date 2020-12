Cubanos responden con memes al plan del Gobierno de comer curiel

El anuncio de un plan del Gobierno para llevar a la mesa la carne de curiel ha vuelto a despertar el ingenio y humor de los cubanos, que han respondido con burlas ante la nueva idea.

La noticia salió a la luz gracias a un reportaje de Tele Mayabeque, que mostró un taller auspiciado por la Asociación Cubana de Producción Animal y la Sociedad de Cunicultores y Cuycultores de esa provincia, donde los productores debatieron las ventajas nutricionales de estos animales y propusieron la rápida incorporación de este a la dieta regular de los cubanos.

La “alternativa”, que responde a la actual crisis por la escasez de alimentos que padece Cuba, fue recibida en las redes por una oleada de memes y comentarios.

En uno de los post se puede apreciar a una lechuza con el cuello jorobado y un texto que dice “Lechuza mirando como los cubanos le comen sus roedores”

El activista y colaborador de ADN, Esteban Rodríguez, también aportó su nota de humor sobre el tema sobre un post en Facebook donde dice que había empezado su “mi cría para año nuevo”, aludiendo al anuncio.

Igualmente expresó su preocupación por la cantidad de crías que tienen estos animales, y si a causa de esto no lo iban a querer encarcelar por “acaparamiento”.

Como sucedió con los memes del avestruz, cuando el Comandante Guillermo García Frías la defendió como alternativa alimentaria, también han aparecido los memes de curieles con banderas cubanas uniéndose a una caravana de emigrantes para abandonar el país.

En Twitter, el usuario @nandezleonardo dejó claro que nunca se iba a comer un curiel, pues había jugado y dormido con ellos, al tiempo que instaba al Gobierno de Cuba a parar con sus ideas descabelladas.

Otro usuario hizo alusión a cuando el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la limonada era la base de todo, pero esta vez sustituyó a la bebida con el curiel, y un meme de la reacción del roedor al enterarse que ahora sería comida de los cubanos.

Desde la cuenta Los Memes de Luis en Instagram fue compartida una viñeta que muestra a Díaz-Canel cargando un curiel mientras Yusuam Palacios lo mira con un sombrero puesto y aludiendo a La Biblia dice que "no solo los panes y los peces se habían multiplicado".

Otras personas, en cambio, han reaccionado con indignación ante la nueva propuesta alimentaria del Gobierno. A través de sus comentarios en las redes sociales uno de ellos dijo “Espero que los cubanos se nieguen a que les impongan que comer, cuando en Cuba las opciones son miles, no se porqué le siguen dando la vuelta cuando la solución es el campesino y la libertad de venta de sus productos, y lo fundamental que personas (si así se les pueden llamar) personas ineptas se pongan a un lado y le den lugar a ideas que apoyen el desarrollo del país, no un bolsillo particular de los altos dirigentes corruptos”.

“La solución es fácil, la tienen en la mano, declarar el comunismo como un sistema ineficiente que en vez de producir riqueza y bienestar al pueblo produce miseria y más represión”, añadió otro.

“Para estos parásitos del gobierno ya cualquier cosa (planta, animal o insecto) tiene más proteínas que la carne porcina y bovina!!!!! CANELO, BASTA YA VIEJO!!!!!!”, fue otra de las frases que apareció en Facebook.

“Pobres animalitos, se libraron la jutia y el avestruz y el cerdo rinde más porciones que esos pequeños”, agregó otra.

Esta nueva idea del Gobierno cubano se une a otras de similar naturaleza, impulsadas en medio de la crisis alimentaria en Cuba. En su variado catálogo se incluyen la mermelada de marpacífico, tripas y cáscara de plátano, además de las ya mencionadas avestruz, jutías y gallinas decrépitas.