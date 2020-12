La felicitación de Alexis Valdés y su hija América por Navidad

El humorista cubano Alexis Valdés se unió a su hija América para regalarle a sus seguidores este 25 de diciembre una magistral interpretación del clásico Have Yourself a Merry Little Christmas.

"América y yo quisimos dedicarles esto. Feliz Navidad !!!!", escribió en sus redes sociales el artista.

Padre e hija acostumbran a deleitar a sus incondicionales con el talento musical que les caracteriza a ambos. En ocasiones anteriores los hemos visto versionando temas como Boulevard of Broken Dreams, donde la joven hizo gala de su colorido registro vocal.

América, de 18 años, es la hija de Alexis Valdés con la actriz española de origen chileno Paulina Gálvez y parece haber heredado el amor por el arte de sus padres.

La joven, que reside en Miami, trabaja como modelo y actriz. Este año anunció que interpretaría un papel em una serie mexicana en la que compartirá con estrellas del país azteca como el actor Humberto Zurita.

A inicios de este año posó para la prestigiosa revista Vogue, en una de las campañas de verano de la publicación.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.