El Chulo muestra su apoyo al Movimiento San Isidro: En Cuba nunca tuve nada

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, popularmente conocido como El Chulo, publicó en su página de Facebook una foto junto a un fuerte mensaje de rechazo al régimen de La Habana y de solidaridad con el Movimiento San Isidro.

El artista urbano, quien en otras ocasiones ha denunciado la represión y la censura en la isla, expresó su escepticismo hacia las aparentes gratuidades que el Estado Socialista entrega a sus ciudadanos y, con un juego de palabras donde invierte el sentido, exalta lo que él cree, de una manera reducida, es el capitalismo y sus dinámicas:

“En Cuba la Revolución me dio de todo y nunca tuve nada, en el capitalismo nadie me dio nada y tengo de todo”, manifestó en su perfil de Facebook el también conocido como y Presidente del Reparto.

Asimismo, lanzó un grito de liberación por su país y la consigna de “¡Abajo la dictadura Castrista!”.

Dentro de los hashtags que usó, al cierre de su post, se puede leer una mención al Movimiento San Isidro, quienes durante el último mes y medio han sido el núcleo de la crisis política y civil que ha vivido Cuba.

La publicación generó una gran polémica, como es típico entre anuncios y posts de artistas urbanos e influencers. Varios internautas le reclamaban al reguetonero que sus palabras iban dirigidas contra Cuba, y que su lugar en el debate público era solo limitado a la música, no a la política.

“Sigue con tu música que vas bien....un consejo, no mezcles lo artístico con lo político que no te va a salir igual, que todo lo que te ha brindado el capitalismo Dios te los multiplique, nosotros no tenemos mucho ni somos perfectos pero trabajamos para un día lograrlo. No cuentes conmigo para hablar mal de #Cuba”, replicó un usuario bajo el alias de Taiger Taiger, motivo por el cual muchos comentaristas en la publicación lo confundieron con el reguetonero cubano de igual nombre.

El internauta José Alejandro Barrios, por su parte, aludió a las raíces del artista: “El capitalismo te puede dar de todo . Pero que no se te olvide donde en realidad te hicistes cantante”.

No obstante, varias usuarios defendieron a El Chulo bajo la tesis de que Cuba no es su gobierno, ni Patria o nación son sus líderes de turno, y que las palabras del músico iban dirigidas a los dictadores, no al pueblo:

“Cuba NO es el gobierno ni sus figuras. Cuba es el pueblo, el malecón, los recuerdos de la niñez, El Cobre, El Rincón, música, religión. (En respuesta a Taiger Taiger y en defensa de El Chulo) Sigue tú adorando a tus “líderes” y respeta a quienes los criticamos”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.