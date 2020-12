La respuesta de Messi a pregunta relacionada con la admiración de Maradona por Fidel Castro

El periodista español Jordi Évole le preguntó a Lionel Messi qué pensaba sobre el apoyo que el recién fallecido Diego Armando Maradona había demostrado en vida hacia dictadores como Fidel Castro y Nicolás Maduro, en una entrevista para el canal de televisión ibérico La Sexta.

La estrella del fútbol argentino y barcelonés respondió claramente: “No me gusta, la verdad, hablar de política y dar opiniones”.

“Veo, intento escuchar a todos y aprender. Me gusta hablar con los míos y opinar en círculos cerrados”, agregó Messi.

Para el 6 veces ganador del Balón de Oro, “la política se convirtió en algo muy raro para la gente”. Messi comparó los partidos políticos actuales con “equipos de fútbol”, pues la “gente se hace fanático de uno y ya no puede opinar otra cosa porque ya hay peleas, hay roces, tenés que entrar en discusiones”, subrayó Messi.

“Tanto acá como en argentina pasa un poco eso. Si sos de uno, tenés que pelear con el otro”, porque la batalla “es a muerte” entre “uno u otro”, apuntó el futbolista con su típico acento argentino.

“La verdad que yo no lo veo así. Yo quiero lo mejor para mi país, me gustaría que hagan lo mejor para que cambien las cosas, para que la gente que menos tiene pueda vivir bien, pueda tener comida, que no sufra y que levante el país”, concluyó de Messi al aclarar que se refería tanto a España, el lugar que le ha tocado vivir, como a Argentina, su país.

Cuando, seguido de la respuesta anterior, Jordi Évole le preguntó a Messi sobre si se consideraba de izquierdas o de derechas a nivel político, este volvió a insistir en que solo deseaba que los que gobiernan “hagan bien las cosas sin robar”, “dando lo mejor de sí” por los ciudadanos.

La relación entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi estaba sustentada en el respeto y la admiración deportiva, en el fútbol, como también quedó demostrado en esta entrevista cuando Messi afirmó que él respetaba que cada cual podía tener opiniones personales más allá del deporte. "Nos deja pero no se va, porque Diego es eterno", declaró Messi sobre Maradona el día de su muerte.

Recientemente, el argentino añadió un nuevo logro futbolístico a su carrera, al convertirse en el máximo goleador con un mismo club, el FC Barcelona en este caso. Con 644 goles marcados Messi los 643 que la leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento​, Pelé, marcó con su antiguo club carioca, el Santos FC.