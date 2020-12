Baby Lores anuncia el lanzamiento su reality show "La familia Lores"

El cantante cubano de música urbana Baby Lores ha anunciado a través de sus redes sociales que se encuentra preparando un nuevo proyecto, pero esta vez un tanto alejado de los estudios de música y los escenarios.

El reguetonero lanzará a través de la plataforma digital YouTube un reality show bajo el nombre La familia Lores, en el que sus fanáticos podrán conocer de primera mano en cada capítulo cómo es un día en la vida del artista isleño y de los suyos en Miami, ciudad en la que reside desde hace algunos años.

Baby Lores dio la noticia a través de un vídeo promocional que compartió en su perfil de Instagram. En el audiovisual podemos ver algunos de los momentos que mostrará su programa, entre los que se encuentran su quehacer diario junto a su esposa e hijos y la creación de nuevas producciones musicales al lado de otros reguetoneros.

"Esperen pronto el reality show de mi familia La familia Lores. Les mostraré la vida real. Detrás de un artistas hay muchas emociones como ser humano", añadió el cantante urbano al post.

Muchos han sido los seguidores de Baby Lores que se han mostrado más que emocionados con la primicia del lanzamiento del reality show y le han mostrado su apoyo a través de mensajes que le han dejado en la propia publicación y entre los que destacan:

"Qué ganas", "Wow, eso no me lo pierdo", "Métele con todo que te quedará buenísimo", "Qué duro", "La familia en acción, qué rico", "Me muero por verlo" y "Qué emoción", son varios de los comentarios que le han dejado al cantante de reguetón.

Además de su pasión por la música, Yoandys Lores González, nombre real de Baby Lores, se encuentra muy enfocado en su esposa Lola, con quien lleva muchos años de relación, y en ejercer a la perfección su rol como padre con la crianza de sus hijos, algo que de seguro podremos ver en el reality show.

El reguetonero y la joven son padres de tres retoños, Chris, Sofía y David, su primogénito y quien ha decidido seguir los pasos artísticos de Baby Lores. El pequeño Chris llegó al mundo el pasado me de junio en el hospital Kendall Regional Medical Center de Florida.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.