América Valdés y Eliades Ochoa interpretan en un video el emblemático bolero cubano "Dos gardenias"

América Valdés, hija del conocido comediante cubano Alexis Valdés, interpretó junto al músico Eliades Ochoa el emblemático bolero “Dos gardenias”, en un videoclip que se encuentra disponible en varias plataformas.

La joven ya había cantado el tema en una ocasión junto al músico santiaguero, cuando este visitó Miami en 2018, impresionando a sus seguidores con la voz y los aires flamencos que le imprimió a su interpretación.

Sin embargo, para armar el clip, tuvo que recurrir a un proceso que ella misma explicó en la plataforma de Youtube.

“Les comparto nuestro proyecto de cuarentena. Grabamos la canción hace 2 años, cuando Eliades y yo no conocimos en Miami. Un día encerrada en casa, decidí volver a grabar mi voz”, explicó la joven.

“Grabaron a Eliades tocando en Cuba y yo me grabé en mi patio de Miami. Y con el apoyo de nuestros amigos y familia cubana creamos este proyecto. Le metí el corazón entero creando el video, la portada, y mucho más”, dijo.

“Ojalá que sientan mi amor a través de la pantalla. Gracias a nuestra isla linda por crear seres con tanta arte para poder tener estos momentos”, agregó.

De ese modo, cobró otra forma lo que empezó como una improvisación en una descarga informal entre amigos. Acosta visitaba entonces la llamada Ciudad del Sol para presentar en el Festival de Cine de Miami el documental Eliades Ochoa: from Cuba to the world, de la realizadora estadounidense Cynthia Biestek.

El bolero “Dos gardenias” fue escrito en 1945 por la compositora y pianista cubana Isolina Carrillo. Sin embargo, alcanzó el pico de la fama internacional en 1996, trascendiendo el mundo de habla hispana, cuando la legendaria Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer lo interpretaron con el colectivo Buena Vista Social Club.

América Valdés es fruto de la relación del artista cubano con la actriz española de origen chileno Paulina Gálvez, de quien se divorció en el año 2009 y con quien también tiene un hijo varón llamado Leonardo.

