Los artistas mejor pagados en 2020

A pesar de que el 2020 está marcado por una pandemia mundial que ha provocado el cierre de gran parte de la industria del entretenimiento y ha puesto en pausa conciertos, giras y grabaciones, muchos artistas generaron millones de dólares este año.

Algunos recibieron gran cantidad de dinero de las plataformas de streaming, otros de sus negocios relacionados con ventas online y otros con las ventas de su música o sus shows en la televisión.

Las celebridades con mayores ingresos en el mundo ganaron un total combinado de $ 6.1 mil millones de dólares en 2020, de acuerdo a la lista de Forbes. Aún así, es el año con menor cifra desde 2016, debido a la pandemia de coronavirus.

Aquí te dejamos los 8 artistas que más dinero ganaron este 2020:

1. Kylie Jenner

Ingresos valorados en 560 millones de dólares

La estrella de Keeping Up With The Kardashians y la menor de la familia más mediática de la televisión, tuvo unos asombrosos ingresos este año gracias a su empresa de cosméticos Kylie Cosmetics, más lo que gana como estrella de la telerrealidad y por sus acuerdos de patrocinio en Instagram. Kylie fue coronada por Forbes como la celebridad mejor pagada del mundo en 2020.

2. Kanye West

Ingresos valorados en 170 millones de dólares

La suculenta suma que el rapero y productor ha generado este año no ha sido precisamente por la música, sino por el acuerdo comercial que mantiene con la firma deportiva Adidas y la venta de su marca de calzado Yeezy y la línea de ropa que posee bajo el mismo nombre.

3. Dwayne "La Roca" Johnson

Ingresos valorados en 87,5 millones de dólares

La Roca se ha ganado el título de mejor actor pagado del 2020. Generó grandes ingresos con la realización de las películas Black Adam y Red Notice, y el programa de competencia The Titan Games y suele ganar una cifra de aproximadamente 20 millones por sus filmes.

Además, obtuvo buena suma de dinero por las ventas de su línea Under Armour Project Rock, que vende ropa, zapatos y audífonos.

4. Ellen DeGeneres

Ingresos valorados en 84 millones de dólares

5. Elton John

Ingresos valorados en 81 millones de dólares

6. Ariana Grande

Ingresos valorados en 72 millones de dólares

7. Ryan Reynolds

Ingresos valorados en 71.5 millones de dólares

8. The Jonas Brothers

Ingresos valorados en 68.5 millones de dólares

