Vanessa Formell calienta el 31 de diciembre con tremendo posado en bikini desde México

¿Quién dice que no se puede despedir el año disfrutando del sol y la playa en pleno mes de diciembre? Junto este ha sido el entorno que la elegido la cantante cubana Vanessa Formell para dar la bienvenida al 2021 y decir adiós a todo lo vivido en el 2020.

La voz femenina de la famosa orquesta cubana Los Van Van ha dejado atrás Miami, su ciudad de residencia, para irse a para pasar las últimas horas del año a Mérida en Yucatán (México), donde como ella misma ha dicho, ha cambiado "el verano para diciembre".

Desde allí la hija del fundador del Tren de la Salsa, el desaparecido y reconocido músico cubano Juan Formell, ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una fotografía para celebrar este 31 de diciembre en la que aparece posando con bikini estampado de colores y una pelota en mano.

Junto a su imagen, Vanessa Formell agregó el siguiente texto: "Me he dado cuenta de que este año ha sido de muchos cambios, por ejemplo, yo cambié el verano para diciembre, besitos, no quiero envidia".

Su retrato al más puro estilo veraniego, le ha valido a la hermana del actual líder de Los Van Van, Samuel Formell, para que sus admiradores le dejasen algunos piropos en el post tales como: "Bomba", "Qué calor", "Feliz año para ti preciosa", "Qué lindura", "Bella flor", "Me encantaría poder conocerte algún día" o "Estás calentando muchacha".

Además de posar en bikini y deleitarse con las buenas temperaturas del país azteca, Vanessa Formell también ha aprovechado su viaje para conocer algunos lugares que forman parte indiscutible de la historia y cultura de México.

Desde las ruinas de Chichen Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, la artista ha compartido algunas fotografías en su Instagram mientras disfrutaba de un paseo por sus mágicos rincones.

"Día maravilloso en Chichen Itzá, viajar es una de las cosas más ricas de la vida y en compañía de la familia se siente aun mejor", añadió la cantante.

