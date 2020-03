Publicado el Sábado, 21 Marzo, 2020 - 16:51 (GMT-4)

La cantante cubana Vanessa Formell, hija del gran músico cubano Juan Formell y actual voz femenina de los Van Van, ha compartido en sus redes una hermosa versión de uno de los temas más icónicos de Bob Marley, para enviar un mensaje de fuerza por la pandemia de coronavirus que está sufriendo el mundo.

Se trata de la canción Three Little Birds, en la que el fallecido cantante y compositor jamaicano invita a no preocuparse porque todo va a estar bien y en cambio sonreír y cantar.

"Por los que están luchando, los que nos salvan, por un mundo unido y una esperanza infinita "STAY POSITIVE". Gracias a todos los que se unieron a nosotros para llevar este mensaje de amor al mundo entero porque aun en el peor de los días sale el sol", escribió Vanessa junto al video.

La cantante también alentó a todos sus seguidores a quedarse en casa para cuidarse a sí mismos y a quienes los rodean y agradeció "a todos los medicos y enfermeras del mundo por arriesgar sus vidas salvando a quien lo necesita".

Varios seguidores han agradecido su mensaje positivo en estos momentos: "Bello tema, llega al corazón, cuidaros todos. Gracias por ese tema, es importante estar unidos en estos momentos duros", "¡Bello mensaje y maravillosa iniciativa!", "¡Esperanzadora y preciosa canción! ¡Me encanta! Muchas gracias, Vanessa".

Su hermano, Samuel Formell, también utilizó sus redes sociales para regalarle a sus seguidores una descarga musical que bautizó como "tamborvirus", para disfrutar de un poco de música, que ha sido un alivio en estos tiempos de cuarentena por coronavirus.

El baterista, actual director de Van Van, no pudo asistir al Festival del Tambor al que estaba invitado, pues se suspendió debido a la pandemia, por lo que regaló parte de su actuación a través de su cuenta de Facebook.

El pianista cubano Chucho Valdés también ha estado ofreciendo conciertos en vivo desde sus redes sociales para quienes están en cuarentena, al igual que los cantantes David Blanco y Jorgito Kamankola.

La veterana cantante cubana Omara Portuondo ofreció, este sábado, un concierto virtual desde su casa habanera del reparto Fontanar, pese a que se jubiló recientemente, tras una gira mundial como una de las glorias de Buena Vista Social Club.

Los cubanos han derrochado su talento por el mundo para brindar un poco de alegría en estos tiempos tan desoladores. Tal es el caso de Cachita, que desde su terraza en Bilbao cantó Que suenen los tambores, para llenar de positivismo a sus vecinos, mientras que en Italia, la soprano cubana Diana Rosa Cárdenas deleitó con una conmovedora versión de Cecilia Valdés.

Muchos artistas e intelectuales cubanos, como Alexis Valdés, Los Pichy Boys, Eliécer Ávila, Limay Blanco o Dianelis Brito, también se han sumado a CiberCuba desde dentro y fuera de la isla para generar conciencia acerca de la importancia de quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus.