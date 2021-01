Mensaje de Alexander Delgado al pueblo cubano: No se dejen confundir

El líder de la agrupación Gente de Zona, Alexander Delgado, envió un mensaje al pueblo cubano para el 2021 en el que pide que "no se dejen confundir".

"Cambiamos nuestra posición política y nuestra manera de ver las cosas y estamos censurados en Cuba, no nos ponen en la radio ni en la televisión, pero no se dejen confundir, a nosotros nadie nos está pagando por nada, no somos enemigos, simplemente tomamos una posición que debíamos haber tomado hace mucho tiempo", dijo Alexander.

El reguetonero aseguró que "el pueblo de Cuba es la razón por la que nosotros adoptamos la postura que adoptamos", porque "nos tocó ponernos del lado del pueblo, del lado de la verdad".

El director del dúo más internacional de la música cubana se refirió nuevamente a la ayuda humanitaria recogida en Miami y "que no entregaron", detonante del fin del silencio de Alexander Delgado con respecto a la realidad que se vive en la isla.

El cantante también rechazó el aumento de la electricidad, y el hecho de que en medio de una devastadora pandemia "te ponen las tiendas en divisa, cuando en Cuba no se gana esa divisa".

Es demasiado lo que está pasando en Cuba

Si bien Alexander señaló que no pensaba cuestionar a ninguno de sus colegas por mantenerse en silencio, porque él sabe que existe un miedo real de no poder ver más a tu familia, sí apuntó: "Creo que los que faltan deberían ponerse por un momento en el lugar del pueblo".

Asimismo, reiteró su apoyo a los huelguistas de San Isidro, "unos muchachos súper valientes", y criticó el aumento de la represión y las detenciones en Cuba: "Gente de Zona va a seguir denunciando".

A principios del pasado julio, Alexander estalló contra el Gobierno cubano por la retención de la ayuda humanitaria que cientos de cubanos recaudaron en Miami para apoyar a sus hermanos de la isla en medio de la fuerte crisis económica.

"Aunque ustedes piensen que no y a mí me hayan acusado de 20 cosas, a mí me interesa lo que le pase al pueblo de Cuba, me interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión, que no haya abusos policiales", dijo en ese momento.

A partir de ahí, Alexander se ha mantenido denunciando la escasez, la represión y la violencia policial en la isla. Durante el Free Cuba Fest de Miami, en octubre, el cantante pidió libertad para Cuba y el fin de la dictadura.