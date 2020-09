Alexander Delgado: "Me interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión"

El cantante cubano Alexander Delgado quiso dejar claro durante una transmisión en vivo este viernes en sus redes que, aunque no suele hablar de política, sí le "interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión".

El director de Gente de Zona dijo en la directa que estaba "en desacuerdo y bien molesto" por el hecho de que el gobierno cubano no haya entregado la ayuda que se recaudó en Miami para enviar a Cuba.

"Les voy a decir que estoy muy en desacuerdo y bien molesto, porque nosotros aquí en Miami hicimos una donación, donde participaron artistas y gente común y corriente, que se sacaron su dinero del bolsillo para enviar una ayuda a Cuba y resulta ser que la tienen retenida en Cuba", afirmó el reguetonero.

El artista aseguró que él está particularmente enojado con este tema porque se gastó "un dineral y enviamos casi un camión de comida para Cuba y es muy molesto que la tengan retenida".

"Yo espero que el gobierno de Cuba tome consciencia y se dé cuenta de que esta donación no es del gobierno de Estados Unidos, sino de los cubanos que estamos aquí, que nos estamos quitando lo nuestro para mandarle a nuestros hermanos y que acaben de entregar la ayuda", subrayó el músico, que se mantendrá pendiente de la situación..

Alexander también se refirió a la precaria situación económica de la isla y señaló que "no es justo que le estén poniendo multas a la gente por salir a buscar comida".

"Aunque ustedes piensen que no y a mí me hayan acusado de 20 cosas, a mí me interesa lo que le pase al pueblo de Cuba, me interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión, que no haya abusos policiales", afirmó.

El reguetonero confesó que este tiempo de cuarentena le ha servido "bastante para pensar y reflexionar y ponerme del lado de la verdad, así que todo lo que se tenga que hacer, se va a hacer, y todo lo que se tenga que decir, se va a decir".

Tanto Alexander Delgado como Randy Malcom han sido muy criticados en Miami por vivir en esa ciudad y no hablar sobre la realidad de Cuba.

En 2018, generaron una fuerte polémica luego de ofrecer en La Habana un concierto masivo al que invitaron a la cantante italiana Laura Pausini y en el cual Alexander se refirió a Miguel Díaz-Canel como su presidente.

En septiembre del año pasado, volvieron al centro del debate al dar otro concierto masivo y gratuito en el Malecón, que coincidió con la visita de delegados de la Unión Europea a Cuba. Los artistas fueron acusados de servir a los intereses del régimen y "enviar una falsa visión a la comunidad internacional sobre Cuba, con el fin de obtener financiación de la Unión Europea".