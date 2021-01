Claudia Valdés comparte una bella foto de su hija con Alexis Valdés: "Eres mi amuleto de la buena suerte"

La actriz cubana Claudia Valdés ha sorprendido y despertado el lado más tierno de sus seguidores tras publicar en su cuenta de Instagram una preciosa fotografía de ella junto a su hija Lucía, fruto de su amor con el reconocido actor, dramaturgo, presentador y comediante cubano Alexis Valdés.

Aunque la artista siempre ha tratado de mantener a su pequeña lejos de los focos mediáticos por el simple hecho de protegerla del lado menos atractivo de las redes sociales, en esta ocasión ha hecho una excepción y ha querido compartir con sus más fieles admiradores una imagen de Lucía en la que se puede ver lo grande y bella que está la niña.

Junto a la instantánea, Claudia aprovechó para dedicarle a su hija unas hermosas palabras en las que le se refiere a ella como "su amuleto de la suerte" y le agradece por haberle hecho sacar "la fuerza" que siempre había tenido "pero nunca había usado".

"A ti, hija mía, te debo todo a lo que me he atrevido. Gracias por enseñarme la fuerza que siempre he tenido pero nunca había usado. Eres mi amuleto de la buena suerte. Te amo", expresó Claudia en su publicación que acumula miles de comentarios llenos de amor hacia Lulú, como cariñosamente su familia se refiere a la pequeña.

"Es una belleza", "Muñeca preciosa", "Wow, qué bella está lucía", "El sello de Alexis en todos sus hijos. Dios la bendiga es bella" o "Qué bonita, se parece a su hermana América", "Bella, igualita a su hermana, Alexis tiene un sello fuerte", haciendo alusión al gran parecido físico que guarda la menor con su hermana América, son algunos de los menajes que le han llegado a Claudia mediante el post.

La última vez que vimos a Lucía aparecer en las redes sociales fue exactamente el pasado 14 de julio de 2020, cuando se cumplieron 2 años de su nacimiento. Para celebrarlo, Claudia añadió unas adorables fotos de la niña junto a la siguiente dedicatoria:

"14 de julio, en Francia “La toma de Bastilla”, en mi casa, “la toma de mi corazón” me rindo a tus pies Lucía ¡Te amamos! Feliz cumpleaños hija nuestra. No podía dejar de compartírselas hoy, ya sé que no me gusta, pero ustedes tienen buenos ojos y un enorme y hermoso corazón, gracias por las felicitaciones".

La popular pareja de artistas dio la bienvenida a Lucía el 14 de julio de 2018 en un hospital de la ciudad de Miami (Florida). El encargado de dar a conocer la noticia fue Alexis, quien con un "Lucía estás aquí" anunció en las redes sociales la llegada al mundo de la pequeña.

Con su nacimiento, la actriz se convirtió en madre por primera vez, mientras que para el actor supuso su tercera experiencia, pues es padre de América y Leo, frutos de su pasado matrimonio con la actriz española Paulina Gálvez.

