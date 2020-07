Alexis Valdés y Claudia Valdés celebran el segundo cumpleaños de su hija Lucía

¡Alexis Valdés y Claudia Valdés están de celebración! La popular pareja de artistas cubanos está festejando el cumpleaños número dos de su hija Lucía, un día que siempre esperan con gran ilusión.

El actor y la actriz han estado compartiendo en sus redes sociales detalles del cumpleaños de la pequeña, así como conmovedores mensajes de felicitación dedicados a la niña.

Aunque siempre opta por mantenerla un poco alejada del mundo virtual, Claudia ha hecho una excepción con motivo a la fecha y ha compartido varias fotografías de las pequeñas que son pura ternura y junto a ellas, ha adjuntado una preciosa dedicatoria.

"14 de julio, en Francia “La toma de Bastilla”, en mi casa, “la toma de mi corazón” me rindo a tus pies Lucía ¡Te amamos! Feliz cumpleaños hija nuestra", escribió.

A continuación, agregó haciendo referencia a la privacidad de la niña: "No podía dejar de compartírselas hoy, ya sé que no me gusta, pero ustedes tienen buenos ojos y un enorme y hermoso corazón, gracias por las felicitaciones".

La actriz, subió además una foto de la tarta de cumpleaños que le hicieron en honor a la pequeña y la cual fue decorada con un arcoíris y sus colores. "¡Lleno de colores como mi vida a su lado!", expresó Claudia sobre el cake.

Alexis, por su parte, publicó unas de las instantáneas de Claudia junto a unas palabras y un bello poema que le escribió hace más de un año.

Según el artista, debido a la difícil situación sanitaria que se vive actualmente debido a la pandemia del coronavirus, se quedaron con las ganas esta vez de celebrar el cumpleaños de Lucía junto a su familia y amigos, aunque igualmente lo han festejado en casa juntos y llenos de alegría.

"Hoy nuestra Lucia cumple dos añitos. ¡Como pasa el tiempo! Y aunque no podemos hacer fiesta de amigos y familia, lo celebramos igual con la ilusión de que el próximo sea como siempre fue un cumpleaños. Aquí les dejo estos versos que hace más de un año escribí a esta hija nuestra que nació el día que los franceses celebran su gran fiesta nacional:



Lucía.



El último Julio

pariste una luna de Abril

Y los astros

hicieron una fiesta

loca de entropía.



El próximo Julio

tendrá para ti

solo un año el universo.



Y en Paris

habrá una gran fiesta,

pero ajenos a la más

hermosa verdad

creerán que es

por la toma de la Bastilla.



No sabrán en la Ciudad Luz

que a las iluminadas

les llaman Lucía".

El pasado año, la pareja de talentosos artistas celebró el primer año de Lucía con unas emotivas palabras que también compartieron en sus redes sociales y deleitaron a sus seguidores con imágenes inéditas de la pequeña.

Claudia y Alexis dieron la bienvenida a Lucía en un centro hospitalario de la ciudad de Miami (Florida) el 14 de julio de 2018. El encargado de dar la enhorabuena del nacimiento de la niña fue el presentador y humorista, quien con un "Lucía estás aquí" anunció a sus admiradores la llegada de su hija.

Tras dar a luz, Lucía se convirtió en el primer retoño de Claudia y en el tercero de Alexis, quien también es padre de dos jóvenes, América y Leo, frutos de su pasado matrimonio con la actriz española Paulina Gálvez.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.