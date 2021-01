Joven villaclareño en huelga de hambre: Prefiero morir antes que cumplir prisión

Yoandy Valdés Mondeja se encuentra en huelga de hambre desde el pasado viernes en un calabozo de la Tercera Estación de Policía en Santa Clara, provincia Villa Clara, acusado de “peligrosidad”, denunció su madre Idania Mondeja Cárdenas a CiberCuba.

El joven le hizo llegar un mensaje a su madre Yoandy: “No he robado, no he matado a nadie, ni he hecho nada malo, por eso prefiero morir antes [que] cumplir prisión. No voy a aceptar ni agua ni alimentación ni medicamentos hasta que se me haga justicia”.

Idania hace responsable a la policía villaclareña de lo que le pueda suceder a su hijo. Ha recurrido a la fiscalía militar, a la Delegación del Minint en su provincia y hasta le ha solicitado una entrevista al jefe de la policía en Santa Clara, quien le ha dicho directamente que “no la puede atender”.

El día 1ro de enero a las 7 de la mañana cuando se encontraba en casa de un amigo, lo detuvo el jefe de sector del barrio la Saquenaf, Ernesto Mesa Martín, quien por segunda ocasión lo pone tras las rejas para imputarle la “peligrosidad”, una medida aplicable a quien no trabaja con el gobierno cubano o no está registrado con un empleo de manera independiente.

Su hermana Dayana Vega Mondeja, refiere que trabajaba con un carretón de caballos transportando personas en la ciudad y con eso se gana la vida; además sus familiares del extranjero les envían dinero con periodicidad.

“Mi madre está destrozada, las únicas informaciones que tenemos de mi hermano nos las hacen llegar las enfermeras que trabajan en la tercera estación de la policía, salen a decirnos sobre su estado de salud por pura humanidad. Las autoridades nos ignoran totalmente cuando les exigimos pasar a verlo. Yoandy padece de presión alta y mareos, y ya se ha desestabilizado desde que no come ni bebe”, cuenta Dayana.

Este jefe de sector se ha tomado su trabajo represivo tan en serio, que ha llegado a decirle a Yoandy que tiene que vender su casa en Sakenaf e irse de allí, por su real gana, dice la madre del prisionero, que lo tuvo que llevar a vivir a su casa por temor a que le sucediera algo relacionado con la policía.

Según el Código Penal en su artículo 73, las autoridades cubanas consideran que una persona se encuentra bajo el “estado peligroso” cuando tiene “una especial proclividad para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Una especie de Minority Report de la vida real, no cometes un delito en sí, en cambio estás en las condiciones para hacerlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que este tipo de medidas se aplican en Cuba generalmente, a personas que no están de acuerdo con el modelo de pensamiento del gobierno cubano.