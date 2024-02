Ingresan al profesor Pedro Albert tras 12 días sin comer en prisión: "No lo dejemos morir"

El profesor cubano Pedro Albert Sánchez, preso político del 11J, fue trasladado a un hospital de La Habana tras 12 días sin comer en prisión.

La activista Carolina Barrero solicitó apoyo internacional para exigir al gobierno cubano que ponga en libertad de inmediato a Pedro Albert, quien es paciente de cáncer y su vida peligra en las cárceles del régimen.

"La esposa de Pedro Albert me acaba de llamar para decirme que fue trasladado al Hospital Nacional y desde el día 20 de enero no come. En el hospital continúa bajo custodia policial. Libertad Ya!!! El profe está preso por luchar por la libertad de todos. No lo dejemos solo, no lo dejemos morir. Cuba DESPIERTA!!", dijo Barrero en la red social X.

Ana Elvis Amaya, esposa de Pedro Albert, compartió una transmisión en directo por Facebook donde explica el delicado estado de salud del profesor encarcelado y pidió solidaridad para que su caso se conozca en el mundo.

"Me dijo que podría su vida para que Cuba reaccionara. En estos momentos está en el Hospital Nacional. Lleva 13 días sin comer", dijo la esposa.

En enero de 2023 el profesor cubano fue condenado a cinco años de limitación de libertad por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre. La sentencia se debe a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Pedro Albert Sánchez fue acusado de supuestos delitos de desorden público y desacato, a “cinco años de privación de libertad, sustituida por limitación de libertad en igual período”.

Sin embargo, fue detenido por la Seguridad del Estado en noviembre, durante la visita a Cuba del relator para Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore. En esa ocasión el preso político y paciente de cáncer también fue aislado y se declaró en huelga de hambre.

"Solo por pensar diferente se está muriendo un hombre, enfermo de cáncer de próstata. Está grave. Solo por pensar diferente se está muriendo un hombre en prisión. No hay intención de salvar su vida", insiste la esposa del profesor.