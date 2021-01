Luis Manuel Otero sobre la muerte de su madre: Quisiera tenerla delante y darle un beso

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara trasmitió este miércoles una de las directas más difíciles de su vida: “Como ya saben mi madre murió ayer, había sido ingresada con complicaciones por cirrosis. Uno ni siquiera se imagina la magnitud de esa pérdida hasta que no pasa. Puedes ver muchas muertes, incluso estar dispuesto a morir, pero cuando se muere una madre es muy muy difícil”, comenzó.

El joven agradeció las muestras de apoyo a todos los amigos que le acompañaron en su luto y explicó las causas de la muerte de su mamá, quien fue víctima de un paro respiratorio, a la una de la tarde del martes 5 de enero. Además de su enfermedad en el hígado, tenía también complicaciones en los pulmones.

“Siento verdaderamente un gran vacío, es como si te faltara un gran pedazo. Aun cuando uno se prepara para la muerte a través de la espiritualidad, realmente es difícil”, subrayó.

“La gente me dice que está descansando, sí, pero yo la necesito aún… aunque sea para pelearme con ella, para llegar a su casa y comerme su comida sazonada con más o menos sal. Al final cuando uno anda perdido, la casa de “la pura” es el lugar donde uno termina comiendo”, dice.

Después de una noche sin dormir, a Luis Manuel le llegan todos esos recuerdos de niño, lo mismo de los momentos malos como de los buenos…Todos los sentimientos pasando por su cabeza.

"Yo quisiera tener a mi madre delante para darle un beso, ese beso que no le di hace seis meses o que se me olvidó cuando me iba a la playa. Cambiaría un montón de cosas por ese beso a mi madre, que para muchos puede ser a su padre, a su hermano o a sus hijos. Ahí me doy cuenta del valor que tiene la familia”.

“Así que convoco a todos mis seguidores a que si tienen a su madre viva le den un beso, sean de la ideología que sean, si tu papá o tu mamá son comunistas y tu opositor, si piensan diferentes, llámalos y dales un beso, porque cuando se pierde a alguien tan cercano no van a importar las ideologías ni los poderes. Si está al lado tuyo tócala y dile: Te amo.

El activista convocó al mismísimo presidente Miguel Díaz-Canel: “Si tiene sus padres vivos que lo haga. Porque sin ellos no seremos ni el héroe ni el tipo que va a salvar nada".

Luis Manuel convocó a todos a que se quieran y se amen más allá de las ideologías, a besarse y abrazarse. A que llamen a toda la familia y les digan que los aman. “Ayuden a su familia; al final la dictadura se va, los sistemas cambian, pero los padres muertos no vuelven nunca”.

“Seguiré luchando, de mi madre saqué la fuerza que tengo, era una mujer muy potente y desde donde esté me va a enviar fuerzas. Está conmigo a nivel espiritual. Préndanle una vela sus padres muertos. Hoy entregamos a mi madre al mar y sé que cada vez que vea el mar la veré. La lucha continúa y mi madre ya es parte de esa energía de cambio por la que luchamos. Los amo. Besos”, así se despide el activista.

Conocido por sus performances que denuncian la gestión del gobierno y su política, Luis Manuel Otero es líder e integrante del Movimiento San Isidro, formado por un colectivo de artistas y creadores que promueven y defienden los derechos civiles y culturales en Cuba.