Arrestan a asaltante del Capitolio que ocupó oficina de la representante Nancy Pelosi

El asaltante que irrumpió en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante los disturbios en el Capitolio, fue arrestado la mañana de este viernes.

El hombre entró con la turba de partidarios de Donald Trump que intentó frenar por vías violentas la certificación de Joe Biden el miércoles y fue fotografiado dentro de la oficina de Pelosi, con un pie encima de su escritorio, donde dejó un mensaje en una de sus carpetas.

Richard Barnett, de 60 años, fue detenido en Arkansas, su estado natal y enfrenta cargos federales por entrar y permanecer en terrenos restringidos, entrada violenta y robo de propiedad pública, según informó a los medios un portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste.

El asaltante se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Washington en Fayetteville, Arkansas, esperando una comparecencia final frente a un juez federal.

Barnett contó que no planeaba entrar, pero que fue empujado dentro del Capitolio cuando la turba rompió las puertas. No obstante, permaneció dentro y encontró la oficina de Pelosi "mientras buscaba un baño".

"Me senté aquí en mi escritorio. Soy un contribuyente. Soy un patriota. Ese no es su escritorio, le prestamos ese escritorio. Y ella no está apreciando el escritorio, así que pensé en sentarme y apreciar el escritorio", dijo a 5NEWS el jueves.

El hombre entró al despacho con una bandera americana, subió sus pies en el escritorio, dejó una nota para Pelosi y se llevó un sobre de la oficina, poco antes de que la Policía del Capitolio lo sacara del lugar.

La nota que dejó decía: "Nancy, Bigo estuvo aquí, perra". Bigo es su apodo.