Trump augura "un baño de sangre" en Estados Unidos si no gana las elecciones de noviembre

Donald Trump en un mitin en Ohio Foto © Captura de video de YouTube de WCPO 9

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que habrá un "baño de sangre" en su país si no gana las elecciones de noviembre contra Joe Biden.

Trump pronunció su advertencia en un mitin celebrado el sábado en Ohio, el primero desde el martes pasado, cuando se aseguró los delegados necesarios para que el Partido Republicano lo designe oficialmente como su candidato a los comicios.

"Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país", afirmó.

Aunque no quedó claro qué quiso decir, ya que el comentario lo hizo en un momento de su discurso en que hablaba de la industria automotriz nacional y de supuestos planes chinos para fabricar vehículos en México y luego venderlos a los estadounidenses.

"No podrán vender esos autos si soy elegido. Ahora, si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo. Eso [perder las elecciones] será lo de menos. Será un baño de sangre para el país", advirtió.

El Partido Demócrata relacionó sus palabras con el asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos el 6 enero de 2021, cuando cientos de sus partidarios irrumpieron con violencia para impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.

James Singer, portavoz de la campaña de reelección de Biden, expresó en un comunicado ahora está duplicando "sus amenazas de violencia política".

"Quiere otro 6 de enero, pero el pueblo estadounidense le va a ofrecer otra derrota electoral este noviembre porque continúa rechazando su extremismo, su fijación por la violencia y su sed de venganza", expresó.

En su intervención este sábado en Ohio, el magnate multimillonario agregó que las elecciones presidenciales del 5 noviembre serán la "fecha más importante" en la historia del país, antes de calificar a su rival como el "peor presidente" que ha tenido la nación.

También tocó el tema de la emigración ilegal, y afirmó que los indocumentados son criminales a los que no se les puede llamar personas.

"No sé si se les puede llamar personas. En mi opinión, en algunos casos no lo son. Pero eso no lo puedo decir porque la izquierda radical considera que es una afirmación terrible", señaló.