Gallardo Law Firm analiza, desde una perspectiva legal, la llegada de doce balseros a Estados Unidos

El despacho de abogados Gallardo Law Firm, trató diversos temas de actualidad en el programa La Justicia Contigo, que realiza en coordinación con CiberCuba. El centro del debate era la llegada ilegal de inmigrantes a las costas estadounidenses este lunes, se trata de 12 balseros cubanos.

Sin embargo, por la importancia del tema, el programa se inició debatiendo desde una perspectiva legal, sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ocurrido este 6 de enero por parte de seguidores del presidente Donald Trump.

El abogado Jesús Novo señaló que estos hechos violentos están vinculados a desengaños que ha sufrido el pueblo estadounidense e indicó que era algo que se veía venir desde que el presidente Trump convocó un mitin el miércoles en el mismo momento en que se hacía el conteo final de los votos del Colegio Electoral.

Desde el punto de vista legal este hecho podría tener consecuencias serias. El abogado alerta que no se conoce hasta que punto se trata solo de amenazas a la democracia o si todo pudiera llegar a un nivel mayor.

En este sentido Novo refirió que Estados Unidos tiene un código penal poderoso y en las elecciones presidenciales del 2020 los jueces de distintos niveles lo han dejado claro, demostrando fidelidad a la Constitución.

"El presidente Trump ha tenido la oportunidad de poner demandas, ha puesto más de 60, pero no han procedido. Se ha demostrado que no hubo fraude o al menos no el nivel de fraude que la campaña de Trump alega", expresó Novo.

El problema ha estado en que no se han presentado pruebas suficientes. Las cortes, incluyendo jueces posicionados por Trump, han desestimado sus demandas.

Respecto al tema central del programa, la llegada de 12 balseros cubanos a las costas de la Florida el lunes, el abogado Jesús Novo explicó que estas personas tienen el derecho a solicitar el asilo político.,

Alertó que también las autoridades podrían someter a los balseros a una audiencia sumaria y tratar de devolverlos a Cuba de inmediato.

Llegar al territorio de Estados Unidos, actualmente, no les da derecho como antes con la política de Pies Secos y Pies Mojados, pero les permite pedir asilo político. Algunos serán deportados pero si sus aplicaciones de asilo son validas es probable que les permitan aplicar.

"El presidente Obama borró esta política de un plumazo, pero la situación en Cuba sigue siendo muy dura e injusta", dijo el abogado y aseguró que el asilo político sigue siendo un derecho de las personas que llegan a Estados Unidos y se consideran refugiados.

El cambio político en Estados Unidos no favorecerá de inmediato a los inmigrantes cubanos. En este sentido el abogado recordó que Obama y Biden son aliados, por lo que los demócratas no parece que vayan a dar un paso en favor de esta causa migratoria.

¿Se puede ayudar a inmigrantes (balseros) en el mar?

El abogado explicó que intervenir en ese momento sería considerado una grave violación de la ley. En uno de los videos compartidos durante el programa, que corresponde a balseros en el 2016, se observan personas en un yate que alientan a los inmigrantes en la balsa a llegara a la costa.

En caso de que esas personas hubieran acogido a los balseros en sus embarcaciones podrían haber sido acusadas de tráfico humano, al igual que si se acercaban al bote y lo remolcaban. Ese tipo de acciones tiene grandes y nefastas consecuencias en la ley estadounidense.

