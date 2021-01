Trump considera indultarse a sí mismo antes de terminar su mandato, afirma diario

El presidente estadounidense Donald Trump estaría considerando indultarse a sí mismo con el fin de protegerse de futuras investigaciones tras dejar la presidencia, según reveló este jueves el diario The New York Times.

De acuerdo con dos fuentes anónimas que presenciaron la conversación y son citadas por el periódico neoyorquino, el mandatario ha consultado con miembros de su equipo los posibles efectos jurídicos y políticos que podría tener el autoindulto, una medida inédita en la historia del país y cuestionada por muchos expertos.

Trump ya se ha referido a esa posibilidad en otras ocasiones, específicamente durante la investigación de la llamada trama rusa, luego de que no fuera acusado de ningún delito, pero tampoco exonerado, lo que podría dar paso a posibles juicios futuros, según advirtió el fiscal especial del caso, Robert Mueller.

Una vez fuera de la Casa Blanca, Trump podría también enfrentar responsabilidades legales por haber presionado al Secretario de Estado de Georgia para que manipulara el resultado electoral.

No está claro si las conversaciones que refiere The New York Times ocurrieron antes o después de los violentos sucesos ocurridos este 6 de enero, cuando simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, alentados por las acusaciones infundadas de fraude durante los comicios del 3 de noviembre.

La sesión congresional de certificación de Biden, interrumpida por los asaltantes del Capitolio, incluyó duras críticas a Trump y a su conducta durante los dsturbios, y algunos legisladores consideraron que era hora de someterlo nuevamente a un juicio político o aplicarle la Enmienda 25, que lo sacaría del poder por incapacidad.

Los hechos de este miércoles bien podrían traer consecuencias legales para Trump, acusado tanto por demócratas como por republicanos de incitar a la violencia, el desorden público y de irrespetar las leyes de la nación.

Las posibilidades incrementaron este jueves cuando el principal fiscal federal en Washington, Michael Sherwin, dijo que estaban "observando a todos los actores [del asalto al Capitolio], no solo a las personas que entraron al edificio".

La legitimidad del autoindulto en el sistema judicial estadounidense nunca ha sido probada, dado que ninguno de los 44 presidentes anteriores a Trump lo ha ejercido.

A pesar de que hay analistas que consideran que su efecto es irrevocable mientras otros señalan la posibilidad de que los tribunales no reconozcan el autoindulto, la mayoría concuerda en que marcaría un precedente peligroso, pues conllevaría a futuros presidentes a sentirse por encima de la ley y actuar en consecuencia.

No obstante, los indultos presidenciales se aplican solo a la ley federal y no necesariamente brindan protección contra delitos estatales.

El único presidente estadounidense que recibió un indulto fue Richard Nixon, un mes después de abandonar la Casa Blanca, efectuado por su ex vicepresidente, y entonces presidente Gerald Ford, una medida controversial y muy criticada, la cual algunos de sus partidarios consideraron fue la causa de su derrota electoral dos años después.

Trump también ha considerado indultos preventivos para sus hijos Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump; su esposa Melania; el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner; y el abogado personal Rudy Giuliani, entre otros socios cercanos.