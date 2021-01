Emotiva compilación de imágenes de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi con su hija supera los 4 millones de vistas

La modelo venezolana Sharon Fonseca se convirtió en tendencia en redes este fin de semana con la publicación de un conmovedor video, que recoge imágenes de su recién estrenada aventura en la maternidad, junto a su pareja Gianluca Vacchi.

La pequeña Blu Jerusalema llegó al mundo en octubre del año pasado, y desde entonces sus padres están más enamorados y felices que nunca.

Así lo demuestran las imágenes compartidas por Sharon, que incluyen un fragmento de cuando ambos dieron a conocer al mundo que estaban esperando su primer hijo, imágenes de algunas ecografías, y de emocionantes momentos familiares, como el regreso a casa después de dar a luz y Gianluca la sorprendió con una despampanante decoración en su residencia L'Eremita.

"El camino más dulce de mi vida", fue el título que eligió la feliz mamá para el video, que también incluye la lujosa revelación del sexo de la bebé, la proposición de matrimonio de Gianluca a Sharon, el primer corte de cabello de la pequeña, entre otras adorables imágenes.

El momento más tierno del video quedó para el final, cuando el empresario italiano aparece cantándole a Blu el fragmento de Evaluna Montaner en el tema If The World Was Ending, mientras ella lo mira embelesada.

El video ha superado los 4 millones de reproducciones y tiene casi 14 mil comentarios.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para los papas, que dijeron estar con el alma rota tras conocer que su bebé había nacido con el paladar hendido.

Afortunadamente, la pareja cuenta con un buen equipo de médicos que podrán operar a Blu Jerusalema y suturar los músculos del paladar que no terminaron de formarse en el embarazo, un proceso que tendrán que realizar cuando la niña sea más grande porque necesita anestesia general.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.