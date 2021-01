Muere otro oficial de la Policía de Washington DC luego del asalto al Capitolio

Cuatro días después de que una turba violenta de seguidores del presidente Donald Trump irrumpiera violentamente en el Capitolio, uno de los oficiales asignados para proteger al Senado durante el asedio murió estando fuera de servicio, anunció este domingo la Policía del Capitolio.

Diversos medios norteamericanos, como The Washington Post y The New York Times, han informado que se trató de un suicidio.

Por su parte, el sindicato de la Policía del Capitolio confirmó el deceso "fuera de servicio" y dijo que el oficial Howard Liebengood, un veterano que llevaba 15 años en el cuerpo policial, "estuvo entre los oficiales que respondieron a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos" el pasado miércoles, cuando fue asaltada la sede del gobierno estadounidense.

“Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia del oficial Liebengood, y lamentamos la muerte de un amigo y colega que trabajó junto a nosotros para proteger las vidas de los miembros del Congreso, su personal y todos los que sirven en el Capitolio de los Estados Unidos”, aseguró el sindicato en un comunicado.

El oficial Liebengood, de 51 años, había sido agente de la policía del Capitolio desde 2005 y fue asignado a la división del Senado de la agencia. Su padre, que compartía su nombre, se desempeñó como sargento de armas, el principal oficial de seguridad del Senado, de 1981 a 1983.

Liebengood es el segundo oficial de policía del Capitolio que muere después de los disturbios. El oficial Brian D. Sicknick, un veterano con más de 15 años de servicio, murió el jueves por las heridas que sufrió cuando se enfrentó a la multitud que atacó el Capitolio.

Sicknick, de 42 años, fue atacado con un extintor de incendios durante los disturbios, y su asesinato está actualmente bajo investigación.

El FBI ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a la persona que aparece en un video lanzándole el extintor.

Al menos cuatro civiles murieron también durante el asedio.

La familia de Liebengood se negó a comentar la muerte y emitió una declaración a través de su abogado, Barry J. Pollack: “Los familiares de Liebengood desean llorar en privado mientras lamentan la repentina y desgarradora pérdida de Howard Liebengood. Lo echaremos de menos."

“Nos estamos recuperando de la muerte del oficial Liebengood”, declaró Gus Papathanasiou, presidente del sindicato, al diario The New York Times. “Cada oficial de policía del Capitolio antepone la seguridad de los demás a la suya propia, y el oficial Liebengood fue un ejemplo del servicio desinteresado que es el sello distintivo de la U.S.C.P. Este es un día trágico".

Los legisladores norteamericanos han exigido investigar la posible falla de seguridad más importante en décadas. El jefe de la Policía del Capitolio, así como los sargentos de armas tanto de la Cámara como del Senado, han sido despedidos o han dimitido.

“La Policía del Capitolio de los Estados Unidos acaba de anunciar la trágica muerte del oficial Howard Liebengood, por quien lamento”, escribió el domingo en Twitter el representante Dean Phillips, demócrata de Minnesota. “Nuestros agentes necesitan más que gratitud. Necesitan un liderazgo auténtico y capaz y un apoyo significativo, y pido a mis colegas que se unan a mí para exigirlo de inmediato".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también ofreció sus condolencias en un comunicado en el que llamó al oficial Liebengood "un patriota que dedicó su vida a defender el Capitolio y proteger a todos los que sirven, trabajan y visitan este templo de nuestra democracia".

“Su fallecimiento es una gran tragedia que agrava el horror de la semana pasada”, aseguró Pelosi.

Ian Koski, un ex asistente del senador Chris Coons, demócrata de Delaware, publicó en Twitter una foto del oficial Liebengood tomada en diciembre de 2014.

"Era un buen tipo, y esta es una tragedia terrible", escribió Koski.