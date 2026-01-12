Uno de los manifestantes más virales del asalto al Capitolio de EE.UU. da la sorpresa en Florida

Vídeos relacionados:

Adam Johnson, conocido por su imagen sonriente mientras cargaba el atril de Nancy Pelosi durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, ha vuelto al escenario público con un nuevo objetivo: un cargo político local en Florida.

El ahora candidato de 41 años ha presentado su postulación como republicano para un escaño general en la Comisión del Condado de Manatee, en el sur de Tampa, una zona de mayoría conservadora.

Lo hizo el pasado 6 de enero de 2026, fecha que eligió de forma deliberada.

“Sin duda es bueno para generar interés”, declaró a la televisora WWSB-TV.

Su logotipo de campaña, de hecho, es el contorno de la fotografía viral que lo hizo famoso hace cinco años.

Del "hombre del atril" a aspirante político

Johnson saltó a la notoriedad el 6 de enero de 2021 cuando fue fotografiado dentro del Capitolio estadounidense, sonriente, saludando y cargando el atril de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La escena se convirtió en uno de los símbolos más difundidos del ataque al Congreso por parte de simpatizantes de Donald Trump, que buscaban impedir la certificación de los resultados electorales.

Durante el proceso judicial que enfrentó por su participación en esos hechos, Johnson se declaró culpable de “entrar o permanecer en un edificio restringido”, un delito menor.

Fue sentenciado a 75 días de prisión, un año de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y una multa de 5.000 dólares.

En su audiencia de sentencia, admitió que posar con el podio fue una “idea muy estúpida”.

Sin embargo, en declaraciones más recientes ha minimizado lo ocurrido, comparando su delito con “cruzar la calle de forma imprudente” y asegurando que solo lamenta haber sido castigado con cárcel.

“Entré en un edificio, me tomé una foto con un mueble y me fui”, dijo.

También aseguró: “Creo que ejercí mi derecho de la Primera Enmienda a hablar y protestar”.

Notoriedad como estrategia electoral

Pese a su historial, Johnson ha hecho de su pasado un elemento central de su campaña.

El uso explícito de la silueta de la imagen viral en su propaganda es prueba de que busca convertir el escándalo en capital político.

“Seré objeto de un escrutinio más riguroso que cualquier otro candidato en esta contienda”, reconoció.

"Eso es positivo, una buena lección para todos los ciudadanos, porque por primera vez en la vida, conoceremos a nuestros políticos locales que están actuando”, añadió en declaraciones a la prensa local.

La elección en la que participa se celebrará el 18 de agosto, y por ahora hay al menos cuatro candidatos republicanos inscritos para la primaria.

El actual presidente de la comisión no busca la reelección, lo que abre el terreno para nuevos aspirantes en un entorno local profundamente alineado con el Partido Republicano.

Además de su postulación, Johnson tiene pendiente un conflicto legal con las autoridades locales: en marzo de 2025 presentó una demanda contra el Condado de Manatee y seis de sus comisionados, relacionada con una decisión legal del gobierno local.

El condado calificó la demanda como “completamente infundada”.

En cuanto a sus propuestas, Johnson ha centrado su mensaje en combatir lo que considera un manejo ineficiente de los fondos públicos, así como reducir los impuestos a la propiedad y frenar el desarrollo excesivo en la región.

También ha manifestado su descontento con lo que interpreta como un alejamiento de los principios de la agenda MAGA (Make America Great Again).

“Estoy cansado de ver cómo se ignoran los principios MAGA a nivel local”, se lee en su sitio web.

¿Una tendencia emergente en la política republicana?

El caso de Johnson no es aislado. Al menos tres personas implicadas en el asalto al Capitolio se postularon sin éxito al Congreso en 2024, todas como republicanos.

Entre ellas destaca Jake Lang, acusado de agredir a un oficial, desorden civil y otros delitos, antes de ser indultado por Donald Trump.

Lang anunció su candidatura para el escaño vacante del senador Marco Rubio en el Senado federal por Florida.

Estas candidaturas reflejan una normalización progresiva de los acusados del 6 de enero dentro de ciertos sectores del Partido Republicano, sobre todo tras los indultos emitidos por Trump tras su regreso al poder.

En el caso de Johnson, aunque ya había cumplido su condena, su narrativa actual parece alinearse con una reinterpretación del asalto como un ejercicio de protesta legítima, más que como un delito.