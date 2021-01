Prospecto cubano Malcom Núñez mantiene aspiración a llegar a las Grandes Ligas

El prospecto cubano Malcom Núñez entrena en la ciudad de Miami con el propósito de escalar por el sistema de aprendizaje de Ligas Menores y arribar a las Grandes Ligas en algún momento de su carrera.

Nacido en La Habana y de solo 19 años, Núñez es un talento más que considerado dentro de la organización de St. Louis Cardinals, en la que según MLB Pipeline está rankeado en el número 16 de 30.

Firmó por un bono de 300.000 dólares en julio de 2018 y ratificó su magníficas herramientas al bate con la Triple Corona en la Liga Dominicana de Verano. Para ese entonces, Núñez masacró el circuito de los prospectos en Quisqueya, con average de .415, 13 jonrones y 59 impulsadas.

"Me he estado preparando físicamente y en el bateo, con vistas a tener un buen rendimiento en la próxima temporada", dijo Núñez a CiberCuba.

Los Cardenales desafiaron a Núñez ubicándolo en Peoria Chiefs, sucursal de Clase-A media, a su arribo a Estados Unidos en 2019. Malcom, apodado "El Animal", sufrió un bajón ofensivo, en parte, por la aparición de una lesión en su espalda que le impedía realizar el swing a plenitud.

"No me fue bien aquella temporada por varias lesiones que tuve, pero estoy trabajando para que en esta campaña todo me salga mucho mejor", agregó.

Núñez sobresale por herramientas como el poder, el contacto y el brazo, así como por sus cualidades defensivas. Aunque no existe confirmación, el principal héroe ofensivo del Campeonato Mundial Sub-15 (2016), donde Cuba se alzó con el título, debe iniciar el 2021 en Clase-A avanzada.

Malcom mantiene el enfoque con el entrenamiento diario y quizás en un futuro cercano pueda cumplir su sueño.

"Eso es algo con lo que yo sueño desde edades tempranas. Para eso, he puesto todos los sacrificios. Ese siempre ha sido mi sueño", afirmó.

Según el portal de MLB Pipeline, Núñez tendría fecha de arribo a las Grandes Ligas en 2022. Le preguntamos sobre eso y sonríe.

"Esperemos que, con Dios mediante, podamos llegar en 2022".