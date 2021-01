La hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca ya tiene su propio estilista personal

La hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca es una bebé muy afortunada que cuenta con dos padres amorosos que están pendientes de cada una de sus necesidades y cuidados. De hecho, desde que nació Blu Jerusalema se convirtió en el centro de sus vidas y no le falta nada. Incluso, con sus apenas dos meses de vida, ya tiene su propio estilista personal: ¡su famoso papá!

El empresario italiano se encarga personalmente de los cuidados estéticos de su hija y así lo demostró con un vídeo que compartió en su Instagram en el que vemos como le corta y peina el pelo con delicadeza y mucho amor.

"Blu Jerusalema ya tiene su estilista personal... ¡su papá! Te quiero más cada segundo mi princesa", escribió el italiano junto al dulce vídeo en el que vemos a la pequeña sonreír y estar completamente tranquila mientras su padre se encarga de alistar su corto cabello.

El vídeo supera los 7 millones de reproducciones y ha derretido a sus incondicionales que están encantados con la faceta paternal y amorosa del también DJ.

Blu Jerusalema nació el pasado mes de octubre y no fue hasta unas semanas después que sus padres la presentaron oficialmente en la revista Hola, donde por primera vez pudimos ver su rostro. En la entrevista que dieron para la misma publicación, el italiano y la venezolana revelaron que su hija nació con el paladar hendido y que no será hasta que sea más mayor que podrán operarla, ya que para suturar los músculos de su paladar (que no terminaron de formarse en el embarazo) necesita anestesia general.

Mientras que llega ese momento, tanto Gianluca como Sharon están disfrutando plenamente de su paternidad y de su primera hija juntos, quien les ha unido aún más y les hace inmensamente felices.

