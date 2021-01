Testimonio de vecinos durante el voraz incendio en Ciego de Ávila tras la explosión de una motorina

Al menos seis viviendas quedaron afectadas por el voraz incendio ocurrido en la tarde de este miércoles en el centro de la ciudad de Ciego de Ávila, tres de ellas reportadas como pérdida total.

El fuego se produjo tras la explosión de la batería de litio de una moto eléctrica que estaba recibiendo carga en el interior de una de las viviendas, informó el periódico local Invasor.

Imágenes del incendio / Periódico Invasor

El incidente ocurrió en una cuartería (solar) ubicada en la calle Libertad, entre Maceo y Simón Reyes, según contaron vecinos del lugar al citado medio.

Yanet Vargas Rojas, propietaria de la vivienda donde se originó el incendio, dijo a la prensa visiblemente afectada que no tenía palabras para describir lo sucedido. "La moto estaba dentro de la casa y cuando sentí la explosión no me dio tiempo a salvar nada".

Las autoridades no reportaron heridos ni víctimas mortales aunque sí dijeron que los daños materiales eran cuantiosos.

Según los reportes de medios locales, las casas afectadas por el incendio fueron construidas en la primera mitad del siglo 20, con paredes de mampostería y techo de madera y tejas, razón por la que "ardieron con facilidad extendiéndose vertiginosamente las llamaradas a ambos lados".

Annerys Cruz Rodríguez, directora municipal de Salud en Ciego de Ávila, explicó a la emisora Radio Surco que varios de los vecinos fueron atendidos en el lugar por los paramédicos, mayormente con hipertensión y crisis de migraña.

La Unión de Escritores y Artistas (UNEAC) de la provincia, cuya sede se encuentra cerca de donde ocurrió el incendio, instó a las personas a ayudar a los vecinos. También la Empresa de la Música y Espectáculos Musicávila pidió a sus trabajadores cooperar con bienes materiales para los afectados.

Jercy González Longo, especialista del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, dijo que en el país se reportaron 1.5 incendios de motos eléctricas diarios y 43.8 mensuales en el primer trimestre de 2020.

Según cifras oficiales, hasta agosto ya se habían reportado 263 incidentes de ese tipo con un saldo de un fallecido y ocho heridos.

De acuerdo a la especialista, estos incendios se producen por un fenómeno conocido como embalamiento térmico provocado por el exceso de presiones acumuladas en el interior de la batería.

"Se fractura su envoltorio y expande a gran velocidad una nube de vapores inflamables a elevadas temperatura que, al contacto con el oxígeno del aire, puede causar una explosión acompañada de llamas", explicó.