Cubano compra croquetas "con mosca incluida" a empresa estatal

Un cubano divulgó a través de Facebook las imágenes de un paquete de croquetas expedido por la Empresa Pesquera de Las Tunas con un insecto muerto en su interior.

El usuario que responde al nombre de Javier Fernández Pupo, bromeó al respecto y llamó a la mosca muerta “proteína”.

“Acabaditas de comprar! ¡Qué rico, para desayunar o almorzar! Oh, ¿qué es esa manchita?, ¡Wow, es una suerte, me dieron proteína extra! ¡Es una mosca! Señores, esto me acaba de suceder”, manifestó en la red social.

PESCATU son las siglas de la Empresa Pesquera de Las Tunas, la cual se presenta en Facebook como una "Empresa Estatal Socialista Cubana que tiene como objeto social la captura, proceso y comercialización de especies tanto de la plataforma como la acuicultura".

La publicación generó de inmediato un sinnúmero de reacciones donde se bromeaba al respecto, se denunciaba el episodio y algunas personas lo lamentaban. En algún punto, el autor del post respondió a un internauta con un razonamiento que recoge una condena implícita a la dejadez y el mal trabajo estatal:

“Sí sé que puede pasar (un hecho así), que ya pasó, pero no debería ser algo normal la falta de calidad en productos elaborados por empresas estatales y con sistemas de gestión de calidad seguro”, expresó Fernández Pupo.

La denuncia del mal estado de los alimentos o del empaque no es novedad, sobre todo en un contexto de crisis alimenticia donde la industria estatal nacional ha demostrado ser incapaz de manejar o producir los insumos necesarios para una población que cada vez le quedan menos “iniciativas” y “creatividad”, como eufemísticamente le llaman a la supervivencia los dirigentes cubanos.