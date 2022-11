Denuncian mala calidad del picadillo que venden en Mayabeque

El picadillo que le vendieron a los consumidores de Madruga, Mayabeque, tiene evidentes síntomas de mala calidad, aseguró una cubana.

"Asquerosamente podrido, es un insulto y una falta de respeto, ni qué decir del precio, hasta cuándo tendrá que soportar tanto maltrato el pueblo de Cuba . Me embarga una terrible tristeza", escribió en su perfil de Facebook Tula Zamora.

A su publicación, varias personas respondieron con similar denuncia, alegando que el alimento que vendieron en diferentes carnicerías estatales de Cuba no tenía calidad.

"El de mi casa vino igual, con tremendo mal olor, ni para la perrita sirve, esta situación no es fácil", escribió una persona.

"Qué triste lo que están viviendo los cubanos. Hasta cuándo hay que seguir llevando esa vida de perros. Es un infierno, todo por la culpa del régimen y de sus dirigentes descarados, que cada día se hacen más ricos y ellos sí comen todo bueno. Y no les importa el pueblo para nada", aseveró otra internauta.

El picadillo en cuestión se vendía antes a 7.50 CUP media libra, ahora por esa misma cantidad deben parar 22.00 CUP, según una de las personas que reaccionó a su mensaje,así que propuso no comprarlo para que el estado tuviera más pérdidas.

"De ese gobierno ya no se puede esperar nada bueno, no es fácil por lo que tienen que pasar todos los cubanos y luego en el menticiero se llenan la boca de decir que están produciendo un picadillo súper bueno, que es 70 % carne", agregó otro usuario de la red social.

En medio de la crisis alimenticia que atraviesa el país, con tiendas desabastecidas y precios impagables para muchos hogares, la calidad de los alimentos va a peor ante la falta de materias primas y el posible incumplimiento de las normas de elaboración.

El cubano Joan Andrade compartió en mayo una denuncia sobre la mala calidad del picadillo que le vendieron en una entidad estatal, a 35.00 CUP la libra.

"Autoridades competentes, hagan algo por este pueblo", reclamó el ciudadano, que calificó de asqueroso el alimento.

La escasez obliga a los cubanos a comprar estos alimentos sin calidad y permanecer durante horas en largas colas con la esperanza de alcanzar algo de lo que se vende, fundamentalmente en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC).

Yordanka Battle Moré denunció esa situación y cómo las personas pueden llegar a agredirse por el miedo a quedarse sin alimentos.

"No hay nada más indignante para un ser humano que tener que estar fajándose por comida, tener que estar mendigando. Yo me prometí a mí misma que más nunca me iba a quedar callada porque lo que estoy es obstinada”, dijo a través de un video.