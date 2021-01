Jennifer Lopez y Lady Gaga actuarán en la ceremonia de investidura de Joe Biden

Después de apoyar a Joe Biden durante la carrera electoral, tanto Jennifer Lopez como Lady Gaga estarán presentes el día de su investidura como presidente de los Estados Unidos. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo 20 de enero en Washington y en la que también estarán otras grandes figuras de la música como la cantante Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake.

Lady Gaga será la encargada de entonar el himno nacional, mientras que Jennifer Lopez realizará un espectáculo musical con el que seguro sorprenderá a todos los espectadores, ya que no habrá público presente.

Los encargados de comunicar la noticia de la participación de las dos super estrellas de la música fue el Comité de Investidura Presidencial. A través de sus redes sociales anunciaron los nombres de los participantes en este evento llamado 'Celebrando América' en el que tanto Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris jurarán sus cargos en el Capitolio, donde el pasado 6 de enero se produjo el asalto por parte de partidarios de Donald Trump.

La cantante y actriz neoyorquina de 51 años también comunicó a sus seguidores su participación a través de sus redes sociales:

Por su parte, Lady Gaga expresó el gran honor que siente de poder estar presente en esta jornada histórica al lado de Joe Biden y Kamala Harris.

"Me siento muy orgullosa de anunciar que me uniré a Joe Biden y Kamala Harris en su evento especial 'Celebrando América' el 20 de enero a las 8:30h. ¡Me quedé sin palabras cuando me pidieron que actuara!", dijo este miércoles Demi Lovato, quien ha sido muy crítica con la legislatura de Donald Trump durante los últimos años.

Por otra parte, la ceremonia también contará con diferentes discursos de diferentes bomberos, activistas, reverendos y poetas.

Entre los participantes están Amanda Gorman, la primera Poeta Juvenil Laureada Nacional que ofrecerá la lectura de poesía, y y Andrea Hall, la presidenta de la Asociación Internacional de Bomberos Local 3920 en el condado de Fulton (Georgia), quien entregará el Juramento a la Bandera. Además, Hall también es la primera mujer negra en la historia del departamento en ser ascendida al rango de Capitán de Bomberos, según el comité de inauguración

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.