El aplaudido look de Kim Kardashian que acumula millones de 'likes' en Instagram

Kim Kardashian ha comenzado el 2021 marcando tendencia en las redes sociales y dejando claro cuáles serán el color y las prendas a las que más recurriremos este año, al menos en los meses de frío que aún quedan y se viven en algunos países.

Instagram, donde tiene casi 200 millones de seguidores, se ha convertido en la plataforma perfecta para que la socialité compartiese uno de sus últimos estilismos invernales y el cual ha sido muy aplaudido por sus fanáticos.

En esta ocasión, la esposa del rapero Kanye West apostó por el color marrón, mezclando varias tonalidades en varias piezas en un solo look.

En las fotografías, Kim Kardashian aparece luciendo unos pantalones tiro alto de piel, camiseta ajustada sin mangas, botines de punta cuadrada y un abrigo estilo plumífero, todo a juego. Como complemento, la empresaria añadió una banda del mismo color a su cabeza que le daba un toque 'años 80' a su conjunto.

La propuesta de estilo de Kim Kardashian obtuvo, por mayoría, la aprobación de sus admiradores. Más de tres millones de 'me gustas' son los que hasta el momento posee la publicación de la estrella del reality show familiar Keeping Up With the Kardashians.

No obstante, si echamos una mirada rápida a los post anteriores que la empresaria ha subido a su Instagram, podemos decir que este año el color marrón será el gran aliado de las más mediática del clan Kardashian-Jenner y el que más veremos llevar en sus looks.

A finales de diciembre de 2020 pudimos ver a la socialité posando desde las afuera de una casa en la montaña mientras llevaba el mismo abrigo de plumas de la publicación anterior, aunque esta vez lo cambió con unos pantalones de animal print y un top rojo.

Desde el mismo escenario Kim Kardashian se dejó fotografiar también a principios de dicho mes con un estilismo similar, pero en esta ocasión con jersey de cuello alto y pantalones estilo cowboy en tonos tierra.

¿Con cuál look de Kim Kardashian te quedas?

