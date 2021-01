Cubana con grave enfermedad necesita medicamento de uso diario: "Me cuesta respirar"

La cubana de 35 años Mercedes Olivera Nuñez (Mercy), quien padece una enfermedad degenerativa que la mantiene conectada a una máquina de oxígeno, pide ayuda en redes sociales para conseguir ambroxol, un medicamento sin el cual le cuesta respirar.

"Muy buenas noches amigos míos, estoy descompensada y recién se me acabó uno de mis medicamentos de uso diario, por favor, si alguien tiene como conseguir que me avise por favor... me cuesta respirar, pido oración por mi salud a Dios", dijo en su perfil de Facebook.

En varias ocasiones esta mujer, residente en Baracoa (Bauta), en la provincia de Artemisa, ha solicitado de la cooperación de los usuarios de la red social en busca de medicinas para la atrofia muscular espinal que padece, debido a la escasez de medicamentos en las farmacias del país.

También ha denunciado las precarias condiciones de su vivienda, la cual no tenía puertas y durante la época de lluvias el agua que entraba afectó aún más su salud.

Su más reciente crítica fue por negligencia médica en el caso de su abuelo, el cual murió a los 83 años de edad de una obstrucción intestinal que, a juicio de la joven, no fue atendida como una urgencia médica en La Habana.

La mujer también ha denunciado desidia, acoso y abuso psicológico por parte de los médicos que la atienden y no son conscientes de su situación de salud, según Mercy.

"Pido ayuda urgente, por favor DEJEN el ABUSO PSICOLÓGICO conmigo, me estoy muriendo pero tengo DIGNIDAD", dijo desesperada el pasado martes.

El caso de Mercy no es único. Decenas de familias en Cuba suelen recurrir a Facebook en busca de ayuda para conseguir medicinas con urgencia.

Hace unas semanas la activista Diasniurka Salcedo Verdecia pidió ayuda para dos bebés que habían contraído sarna, una enfermedad cuyos brotes son frecuentes en la isla durante la época de calor.

En esa ocasión se necesitaba triamcinolona, permetrina e hidrocortisona para tratar a los lactantes, medicamentos que fueron finalmente resueltos gracias a la gestión de los internautas.

El gobierno cubano ha reconocido la escasez de medicamentos en el país. En julio las autoridades anunciaron que varios de los medicamentos de mayor demanda en la isla no estarían disponibles para la población en los próximos meses.

Entre ellos algunos de mucha demanda como el enalapril, el cual se emplea en los tratamientos contra la hipertensión; y el salbutamol, que alivia a los pacientes con asma, los cuales constituyen el 13 por ciento de la población del país.

“No tenemos la posibilidad de producir el metronidazol (antiparasitario) en tabletas, ni el cotrimoxazol (antibiótico) en tabletas, ni la metildopa (antihipertensivo)”, admitieron las autoridades.

Actualmente la población cubana se queja de la falta de antibióticos, analgésicos, antidepresivos y antiinflamatorios en la red de farmacias.