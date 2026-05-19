"Mi papá se muere y no hay cama": desesperada denuncia desde un policlínico cubano

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Mailene Nogueras Santiesteban, expresa política del 11 de julio de 2021, denunció este martes que su padre lleva más de 12 horas en el Policlínico de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, con un infarto y un trombo, sin poder ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos por falta de camas.

«Mi papá lleva 12 horas en un policlínico de Batabanó con un infarto y un trombo, y no hay cama en terapia para trasladarlo», escribió Mailene en su denuncia pública, en la que relató que su padre ingresó a las 10:30 p.m. del lunes con un diagnóstico que exige atención urgente en cuidados intensivos.

Un trombo es un coágulo de sangre que puede desplazarse y provocar una muerte súbita si no se trata a tiempo en una unidad especializada. Combinado con un infarto, la situación representa un riesgo vital directo para el paciente.

La fotografía que acompaña la denuncia muestra a un hombre adulto mayor con mascarilla de oxígeno, electrodos de monitoreo cardíaco, catéter intravenoso y tensiómetro, con una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto. Las instalaciones que lo rodean presentan paredes descascaradas y piso sucio.

Mailene reconoció el esfuerzo del personal médico, pero señaló que la causa del problema es estructural: «Los médicos han hecho lo que han podido con lo que tienen. No les culpo. La realidad es otra: no hay camas en terapia intensiva para poder trasladarlo. Ni en Batabanó, ni en los hospitales de referencia».

El Policlínico Universitario Pascuala R. Rojas Cruz de Batabanó es una instalación de atención primaria que no está diseñada para sostener pacientes críticos de forma prolongada. La provincia de Mayabeque cuenta con 20 policlínicos de atención primaria y apenas cuatro hospitales de atención secundaria.

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La denuncia se enmarca en una crisis sanitaria sistémica que se ha agudizado en los últimos meses. En julio de 2025, el propio gobierno cubano admitió que solo el 30% del cuadro básico de medicamentos estaba disponible. El Observatorio Cubano de Derechos Sociales documentó que en septiembre de 2025 apenas el 3% de los ciudadanos podía encontrar sus medicamentos en farmacias estatales.

Los hospitales de referencia tampoco escapan al colapso. En abril de 2026, se denunciaron condiciones insalubres en la sala de terapia intensiva del Hospital General Orlando Pantoja Tamayo, en Contramaestre, Santiago de Cuba. En noviembre de 2025, el Hospital Calixto García de La Habana sufrió un derrumbe parcial del techo. Cubalex advirtió ese mismo mes que los hospitales del país están colapsados por falta de recursos, personal y medicamentos.

Mailene fue detenida el 17 de julio de 2021 en el marco de la represión a las protestas del 11J y fue incluida en el Programa de Madrinas de Presas Políticas Cubanas.

Su condición de ex presa política añade una dimensión adicional a la denuncia: visibiliza también la vulnerabilidad que enfrentan los familiares de quienes fueron perseguidos por el régimen. En mayo de 2026, Justicia 11J contabilizaba 775 presos políticos en Cuba, 338 de ellos condenados por las protestas del 11 de julio de 2021.

«¿Por qué tenemos que mendigar una cama que debiera ser un derecho?», preguntó Mailene. «No pido lujos. Pido que salven a mi padre. Pido que nadie más tenga que pasar por esto».