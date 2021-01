Carboneros, en huelga en Las Tunas porque cobraron este mes 113 pesos cubanos

Carboneros de Las Tunas se niegan a regresar al trabajo porque a estas alturas de enero siguen sin saber cuál será su sueldo con el reordenamiento económico del Gobierno cubano.

Para sorpresa de los trabajadores de la Empresa Agropecuaria Integral tunera, a principios de este mes les pagaron 113 pesos cubanos, que se suman a los 1.000 CUP que les habían adelantado en diciembre, correspondiente a la primera nómina de este año. Lo que significa que el aumento salarial de 4,9 veces del que hablaba el Gobierno en su caso se queda en 113 pesos cubanos.

Carboneros de empresa Agropecuaria integral tunera EN HUELGA DE TRABAJO.Como con tanto carbón exportado a 432 USD La tonelada. Solo Gano de Salario (113 Cup) en el mes de Enero.Explica el carbonero que En su núcleo Familiar Son 4, esposa y dos hijos.NOS MORIREMOS DE HAMBRE?? pic.twitter.com/57Jogyeacw— IGLESIA MISIONERA EN CUBA (@iglesiamcuba) January 15, 2021

El problema, según explica uno de los seis damnificados a CiberCuba, es que ellos no tienen sueldo fijo, porque su salario depende de la cantidad de carbón que entreguen para la exportación. Por eso aspiran a cobrar 1.900 pesos cubanos y 30 dólares de estímulo al mes. En ningún caso están dispuestos a aceptar un aumento de 113 pesos.

Uno de los afectados por la nueva escala de salarios fijada por el Gobierno cubano para los carboneros explica indignado que en su casa son cuatro personas y que 113 pesos no le da ni para sacar el arroz del 'censo'.

"Eso no alcanza. Somos cuatro. Mi esposa y yo y dos hijos. Hemos decidido no trabajar más hasta que nos suban el salario", dice.

En un vídeo enviado a esta redacción, el carbonero se queja además de que en 2020 el Gobierno les pagó poco por el carbón que le entregaron para la exportación y que Cuba vende a 432 USD la tonelada.

"No sé cuál será mi sueldo exacto. Nos han subido 113 pesos. Ahora mismo estamos parados porque no hay sacos nuevos para beneficiar. Yo soy beneficiador de carbón; yo envaso carbón de primera y de segunda y la Empresa Agropecuaria es la que los exporta para afuera. Llevo cinco años en la empresa, pero si el martes no nos dicen cuánto nos van a pagar, no volveremos a trabajar. Con 113 pesos no hay quien viva. Eso no alcanza para nada", dijo en conversación telefónica con CiberCuba.

Según explica, muchos particulares que venden carbón a la Empresa Agropecuaria Integral de Las Tunas están 'fajados' por lo mismo porque no les quieren subir el sueldo.

En Las Tunas se comenta que el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, está de visita en esta empresa supuestamente para buscar la forma de alcanzar un acuerdo con los trabajadores, pero esta versión no pudo ser contrastada por CiberCuba y el diario local Periódico26 no recoge información alguna sobre el paso del ex dirigente sindical por la provincia.

La producción de carbón artesanal en Cuba sigue siendo un trabajo duro y mal pagado, pese a que el Gobierno ingresa divisas por él.

Ejemplo de la rentabilidad que reporta el carbón al Gobierno de Cuba es que la Empresa Agroindustrial Ceballos, en Ciego de Ávila, exportó en 2019 casi 22.000 toneladas de carbón vegetal de marabú hacia Europa. Esta producción significó un ingreso a la economía cubana de casi 7 millones de dólares.

Ese mismo año la provincia de Camagüey aportó casi 4 millones dólares al país mediante la exportación de carbón vegetal, sólo en el primer cuatrimestre de ese ejercicio.

De hecho, Amazon, la tienda estadounidense online más importante de todo el mundo, vende paquetes de carbón de marabú hecho en Cuba.

La oferta aclara que dicho producto es "Made in Cuba", "obtenido de agricultores independientes en Cuba" y "100% natural".

También aclaran que para obtener este carbón vegetal el marabú se quema "cuatro veces más" y es "cosechado de la agricultura sostenible de madera dura".

Por último, anticipándose a cualquier duda, subrayan que este acto "no contribuye a la deforestación y es "perfecto para el asado de parrilla".

Desde hace varios años, Cuba vende carbón hecho de marabú a Europa y Medio Oriente, un producto que ha aportado al país casi 68 millones de pesos, según la prensa estatal.

Los carboneros de Las Tunas no son los únicos que han protestado tras el reordenamiento económico. También hicieron huelga los estibadores del Puerto de La Habana, cuando a finales de diciembre se enteraron de que los trabajadores de las oficinas cobrarían muchísimo más que ellos.