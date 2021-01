Mau, hijo de Ricardo Montaner, tiene coronavirus: "He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios"

La pandemia del coronavirus ha vuelto a afectar al Clan Montaner tan solo unos días después de despedir a Ruperto, un amigo cercano de la familia quien falleció a causa del virus. Ahora, uno de los hijos del famoso cantante Ricardo Montaner, Mau, anunció a través de sus redes sociales que tiene el virus y, por suerte, pocos síntomas.

"Sé que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios, pero quería contarles pa que supieran que estoy bien! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes", escribió junto a un selfie el joven artista, quien participó junto a su padre y hermanos en el éxito musical Amén.

Automáticamente, el post se comenzó a llenar de mensajes de sus seguidores de ánimos y fuerza para que se recupere pronto.

Desde que comenzó la pandemia, los miembros del Clan han tenido que sufrir de primera mano las consecuencias de la enfermedad. Además de haber sufrido varias pérdidas de familiares que han perdido la batalla contra el coronavirus, Evaluna también se contagió hace unos meses.

Ella y su marido, el cantante colombiano Camilo Echeverry, contaron cómo pasaron esos difíciles días en los que no podían ni tocarse.

"Me duró dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable", recordó Evaluna en el podcast de su marido Camilo Echeverry de Spotify, El Rincón de la tribu. Unos días especialmente extraños y difíciles para el matrimonio en los que no pudieron ni tocarse ni abrazarse para que el colombiano no se contagiase.

"Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste aquí una semana en el apartamento conmigo, con COVID y siento que era más difícil eso que estar lejos", comentó la hija de Ricardo Montaner.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.