Alexis Valdés comparte emotiva canción inspirada en los huelguistas de San Isidro

El actor y humorista cubano Alexis Valdés compartió en sus redes la canción que escribió inspirado en los huelguistas de San Isidro, a petición de quienes vieron su reciente entrevista a Luis Manuel Otero Alcántara.

Alexis había contado que fue una canción que escribió el 28 de noviembre, un día después de que cientos de artistas y jóvenes cubanos se reunieran frente al Ministerio de Cultura, motivados por los terribles sucesos ocurridos una noche antes, cuando la Seguridad del Estado desalojó a la fuerza a los acuartelados en San Isidro.

Durante la entrevista, Alexis le contó a Otero Alcántara que había escrito la canción y la había cantado durante un show en vivo en Miami esa misma noche, pero que nunca la quiso compartir en sus redes porque no quería que pensaran que se estaba aprovechando de la situación, cuando solo se sintió profundamente inspirado.

"No existe oportunismo cuando tú le estás dedicando una canción a gente que está luchando contra una dictadura. Cuando yo escucho lo que cualquiera ha subido me alimento y me da energía", dijo Luis Manuel Otero a Alexis en la entrevista.

"Para los que me lo pidieron aquí está la canción de San Isidro. Con este tema terminamos la entrevista a Luis Manuel Otero Alcántara", escribió Alexis en Facebook. "Es una grabación en directo con la emoción y la imperfección que eso acarrea. Para todos aquellos a quienes les gustó tanto y me la han pedido así sola".

En el video, que alguien grabó desde el público, aparece Alexis vestido completamente de blanco, cantando la canción: "Al final el público se puso de pie, la gente se emocionó", contó en la entrevista.

"Yo estaba tratando de rendir tributo a la gente que tuvo la valentía de hacer algo que mueva la sociedad, que la mejore", dijo el artista.