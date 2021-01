Luis Manuel Otero en entrevista con Alexis Valdés: Lo más importante que hemos hecho es dar esperanza

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara afirmó que el castrismo es una cultura que se expande y que el arte es un ejercicio de extrema valentía que te obliga a enfrentar la realidad e intentar modificarla.

En una entrevista con el presentador y comediante cubano radicado en Miami, Alexis Valdés, el activista habló de sus motivaciones, de su familia, de sus inicios en el arte y de su lucha por una sociedad polifónica a través del Movimiento San Isidro, cuyos miembros protagonizaron recientemente una de las protestas más desafiantes contra las autoridades del régimen en la isla.

Al hablar de los sucesos con los jóvenes que se sometieron a una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís hace algunas semanas, Otero Alcántara consideró que el castrismo es una cultura que se expande.

"El castrismo es una cultura que se ha expandido durante 60 años desde el cine, la literatura, todo. Y una de las cosas que nos ha quitado es la madurez como seres. Y la madurez pasa por escuchar al otro. Cuando tú escuchas al otro y no te vas con la información que te da el poder, sino que buscas información desde varios puntos, eso te hace un ser maduro", dijo, al referirse a la campaña de descrédito desatada por el gobierno contra los activistas cubanos.

"Si tú miras mi performance de la bandera y te quedas con la visualidad, y no analizas e investigas, usted es un ser inmaduro", consideró.

Otero Alcántara explicó que viene de un sector de la sociedad desfavorecido. "Mi familia no tiene una base cultural, yo entré al arte por la escultura y por la sensibilidad que te impone una familia unida y el respeto hacia ella. De ahí uno va creciendo, se va formando, y realmente más que valentía yo lo que estoy haciendo es mi arte", manifestó.

"Yo corría maratón, y cuando vas por el kilómetro veinte quieres que el mundo se acabe, y en ese momento lo único que te empuja es la voluntad. Cuando llego al mundo del arte he visto que es igual, para mí el arte es un ejercicio de extrema valentía", consideró Otero, quien habló con Valdés por espacio de más de una hora.

"Tú tienes que transformar un pedazo de tela con colores en sueños, en economía, en decirle algo al otro y de ahí viene mi valentía, del amor al arte, a la libertad y al otro. Yo encuentro mi valentía cuando le digo al otro mira yo no voy a ceder a que tú me digas a mí que yo en lugar de pintar el cuadro de rojo lo pinte de verde, porque si hago eso yo no puedo poner la cabeza en mi almohada", señaló.

En otro momento de su entrevista, el artista afirma que descubrió pronto las motivaciones de su irreverencia.

"¿Por qué yo estoy buscando la libertad de Cuba, de los negros de El Cerro, de los negros de San Isidro? Porque mi arte lo que hace es reflejar esa realidad, y en un régimen como este, si no hay libertad, tú no vas a poder reflejar la verdad de la miseria que se vive", apuntó.

Durante la conversación Otero Alcántara, un joven que viene de un mundo marginal y signado por la pobreza, dijo que contra una dictadura no hay nada que sea oportunista.

"Contra una dictadura ahora mismo hay personas comiendo McDonald y tomando Coca Cola, y que tú le dediques una canción a un fenómeno que pasó de un grupo de jóvenes, no es oportunismo", detalló.

"Nosotros mismos somos un antecedente y estamos en la era de las redes sociales, pero antes de mí hay un supervaliente, hay una Tania Bruguera, un Reynaldo Arenas, una Coco Fusco", dijo el artista.

A la pregunta de por qué no se va de Cuba, el artista afirmó, "yo ahora puedo" (estar en Cuba), y si un día me voy a otra ciudad, por ejemplo, a París, "creo que nunca me voy a poder escapar a la injusticia, o a poner mi trabajo, poner mi cuerpo, porque va mucho más allá de una posición cerebral, una posición intelectual, es algo orgánico en mí".

"Yo no soy un gran intelectual, no soy un tipo que me he leído los mil libros, sino que tiene que ver con algo orgánico. Para yo sentirme bien tengo que, cuando la viejita pase por delante de mí en el malecón, comprarle todos los manises", explicó.

Para mí (quedarme en Cuba) es el presupuesto de la obra. Ya uno sabe que en un régimen totalitario si tú quieres hacer arte, y arte real, arte que tenga un impacto, ese es el presupuesto de la obra, yo soy un performance.

"Ir preso, la vida, yo no le tengo miedo a la muerte (...) yo tampoco soy algo nuevo dentro del poner tu vida como ejercicio estético, como ejercicio de riesgo, ante una obra. Yo amo el arte, amo Cuba, amo al cubano, amo la libertad y eso lo voy a poner en crisis aquí, lo voy a poner en crisis en Estados Unidos, lo voy a poner en crisis en Francia, y en cualquier lugar que yo llegue siempre voy a ponerme en crisis a mí mismo y a la realidad, y aquí sufro una dictadura y donde quiera que yo llegue la voy a sufrir en complexión como la sufres tú", detalló.

El artista señaló que el régimen cubano te manipula con la moral del dinero, y te insinúa que como tú ganas dinero debes callarte. "La prebenda que te da el poder es hacerte creer que él te posibilita tener dinero, cuando en realidad uno gana dinero cuando trabaja", afirmó.

"A mí me gusta vestir bien, comer bien, y quiero guarachar, y poner mi arte en función de mejorar mi economía", sin embargo, explicó, aquí no hay recursos para desarrollar una obra. Llega el momento que dices "ya no aguanto más", y a eso se le suma la falta de respeto del régimen con tus amigos, contigo, y entonces pones el cuerpo, porque el cuerpo significa algo, y es un medio para incidir en la realidad.

Luis Manuel Otero Alcántara es la cara más visible del Movimiento San Isidro, un espacio que nació en septiembre de 2018 como respuesta directa al gubernamental Decreto Ley 349, que amenazó con penalizar la libertad de creación artística y de expresión en la isla.

Desde entonces estos jóvenes se han comprometido con la lucha por la legalización de espacios autónomos para el arte y por la libertad de expresión en todas sus variantes, a pesar de la constante criminalización del grupo, y de los frecuentes arrestos y atropellos sufridos por sus miembros.