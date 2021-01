Facebook aclara que cuentas de Donald Trump continúan bloqueadas

Luego de la circulación de rumores sobre la reactivación de las cuentas del presidente Donald Trump en Instagram y Facebook, la compañía dueña de ambas plataformas aclaró que permanecen suspendidas temporalmente.

"No ha habido cambio en la situación de las cuentas del presidente en Facebook e Instagram", informó el portavoz de Facebook Inc., Andy Stone.

"El bloqueo indefinido que le impide al presidente publicar desde esas cuentas sigue vigente y no hay planes de levantarlo", agregó.

Los rumores se incrementaron este viernes, cuando varios usuarios de Twitter comenzaron a publicar imágenes de las cuentas de Trump en Instagram y Facebook y aseguraron que la compañía las había desbloqueado.

Sin embargo, ambas cuentas siempre estuvieron visibles porque en el caso de la compañía de Mark Zuckerberg, la suspensión emitida el 7 de enero es temporal y solamente inhabilita a Trump para que no pueda publicar nada mientras dure la suspensión.

El comunicado oficial de Facebook Inc. explica que ambas cuentas de Trump estarán suspendidas "al menos hasta que se complete la transición pacífica del poder", debido a "su decisión de usar su plataforma para condonar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio".

En el caso de Twitter, la cuenta de Trump sí fue eliminada definitivamente, por lo que ya su contenido dejó de ser visible para los usuarios de la plataforma.

Los gobiernos de Alemania, Francia, México y Rusia rechazaron la decisión de las compañías Facebook Inc. y Twitter Inc. de suspender las cuentas del presidente, por considerar que las compañías privadas no deben regular el derecho a la libertad de expresión.

"Se pueden interferir, pero por ley y dentro del marco definido por la legislatura, no de acuerdo con una decisión corporativa", dijo en nombre de la canciller alemana Angela Merkel, su portavoz Steffen Seibert.

El Ministerio de Exteriores ruso considera que la suspensión de las cuentas de Trump se puede comparar con "una explosión nuclear en el ciberespacio. La destrucción no es tan terrible como las consecuencias".