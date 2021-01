América Valdés interpreta junto a Pavel Urkiza "If Only for One Night"

La cantante y modelo América Valdés, hija del humorista Alexis Valdés, se unió al trovador cubano Pavel Urquiza para interpretar If Only for One Night, un tema compuesto en 1978 por Brenda Russell.

"Fue un placer hacer esta gran canción con América Valdés, un gran talento que va creciendo. De tal palo tal astilla", escribió Urquiza en su perfil de Facebook al momento de compartir la interpretación musical.

Esta no es la primera vez que América Valdés se une a un reconocido músico cubano para grabar algún tema. En diciembre interpretó Dos gardenias junto a Eliades Ochoa, lo cual se convirtió en la rememoración de un encuentro similar que tuvieron ambos artistas en Miami en 2018.

“Grabaron a Eliades tocando en Cuba y yo me grabé en mi patio de Miami. Y con el apoyo de nuestros amigos y familia cubana creamos este proyecto. Le metí el corazón entero creando el video, la portada, y mucho más”, dijo Valdés al momento de estrenar el video.

América también ha compartido algunos temas emblemáticos junto a su padre, el humorista cubano Alexis Valdés, como Veinte años y Boulevard of Broken Dreams, poniendo en evidencia su capacidad vocal y aptitudes artísticas, algo que le ha merecido la atención de sus seguidores.

La joven artista fue seleccionada para actuar por primera vez en una serie mexicana donde compartirá escena con el actor Humberto Zurita, entre otros, según expresó su padre a través de las redes sociales.

If Only for One Night fue escrita e interpretada por la cantante y compositora estadounidense Brenda Russell para su álbum de estudio debut homónimo en 1979.

En 1985 el tema fue versionado por Luther Vandross en 1985 para su cuarto álbum de estudio, The Night I Fell in Love , y también fue lanzada como single.

En 2005, la canción fue incluida en el single Let Me Hold You de Bow Wow con Omarion, que alcanzó el número cuatro en el Billboard Hot 100.

