Cubana sola y enferma: Me estoy muriendo de hambre y el gobierno me multa por vender extracto de refresco

María Elena una mujer de 59 años residente en Baracoa, Cuba, denunció que se está muriendo de hambre y aún así debe pagar al gobierno una multa de 4000 pesos (unos $200 dólares) por vender refresco en su comunidad.

"Soy una mujer sola, enferma, tengo un solo riñón, no puedo trabajar y tengo un hijo en la universidad", explicó la mujer en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

A pesar de esa situación que la mantiene en la extrema pobreza, debe pagar 400 pesos mensuales durante 10 meses, a causa de una multa.

"Estoy pagando 400 pesos al mes, porque a un señor que vendía aquí extracto de refresco le preguntaron que de dónde lo sacaba y él le dijo que esa mercancía era mía, lo cual era cierto", comentó.

"Entonces vinieron y me pusieron 2000 pesos de multa y me dijeron que por el Covid se iba a aplazar el pago de esa multa, pues resultó que me la duplicaron por no pagarla a 4000 pesos, y me la pusieron a pagar en 10 meses", detalló.

"Es decir que estoy pagando 400 pesos mensuales y estoy que los días 22 yo salgo pa la calle a hacer menos tortilla cualquier cosa para poder pagar esos 400 pesos", dijo María Elena.

"Si no los pago voy presa, me dijeron", afirmó.

De acuerdo con la mujer, su negocio consiste en vender extracto de refresco que le llevan de otros lugares. "Yo lo preparo con agua para sacarle alguito más", expresó.

Cansada, afirma que la culpa de su situación "la tiene el mismo estado, la revolución que es una mierda". apuntó.

En agosto de 2020 OCDH publicó otro video donde María Elena, de 58 años, denuncia que la alimentación en Baracoa estaba “súper mala” y decía que no había nada que comer.

"Lo poco que aparece los mismos jefes se quedan con ello. A las manos de uno no llega y cuando llega es con 20 sacrificios. Nosotros tratando de meternos en cola o si no comprándoselo a otra persona más caro", dijo en esa ocasión.

También comentó que está muy enferma y ningún trabajador social ha ido a interesarse por su situación ni recibe ayuda del gobierno.

Desde la publicación del video donde denunciaba la pobreza en la que vivía, María Elena es hostigada y perseguida por la policía política, confirmó el OCDH.

Ese organismo indica que 1 300 000 familias cubanas sobreviven con menos de 40 dólares al mes. La multa aplicada a María Elena es de 200 dólares.

Baracoa, en el extremo oriental de la provincia de Guantánamo, es una de las regiones más empobrecidas de Cuba.

La situación allí se ha agravado con el paso sistemático de huracanes. Solo el ciclón Matthew en 2016 destruyó 3 529 viviendas en la zona, la mayoría de las cuales siguen sin ser reconstruidas.