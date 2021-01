La felicitación de Barack Obama a Michelle en su 57 cumpleaños: "Cada momento contigo es una bendición"

La abogada, escritora y ex primera Dama estadounidense, Michelle Obama, celebra este 17 de enero sus 57 años y las felicitaciones no se han hecho esperar, en especial la de su esposo, el ex mandatario Barack Obama.

Diversos medios de prensa como Fox News o la revista ¡Hola! han emitido mensajes en redes sociales congratulando a la popular ex Primera Dama, sin embargo, como ya es costumbre cada año, Barack Obama dijo sentirse bendecido a su lado y la llamó su “mejor amiga”:

“Feliz cumpleaños a mi amor, mi compañera y mejor amiga. Cada momento contigo es una bendición. Te amo, Miche”, manifestó su esposo a través de Facebook e Instagram.

La empresa estadounidense de análisis y asesoría, Gallup Inc., reveló hace tres semanas que Michelle Obama continúa siendo la mujer más admirada en EE.UU por tercer año consecutivo, incluso cuando no ha estado en el centro de la esfera pública.

Gallup Inc, ha encuestado durante 74 años a los estadounidenses para determinar a qué hombre y mujer, sin importar nacionalidad o ámbito profesional, admiran más. El pasado 2020, los resultados de la encuesta arrojaron que el hombre más popular de Estados Unidos fue Donald Trump, mientras que la mujer continuó siendo Michelle Obama.

La ex primera Dama manifestó en una ocasión, a propósito de su best seller Becoming, que si algo aprendió fue el poder de usar su voz. De ahí que utilice su plataforma personal para promover causas como los derechos de la comunidad LGBT o el apoyo a líderes y lideresas en los que cree.

Michelle, además, replanteó la indumentaria y la imagen de las mujeres que ejercen la política. Mientras que las primeras damas lucen vestimentas moderadas y clásicas de diseñadores como Oscar de la Renta o Carolina Herrera, la señora Obama aportó colorido a la imagen de las mujeres en la esfera política. Además, llevó a debate nacional el derecho de toda mujer a mostrar sus brazos, incluso cuando el código de vestimenta fuese el ejecutivo.

Durante la investidura de su esposo Barack, en 2009, Michelle escogió como vestido una pieza de la fallecida Isabel Toledo, importante diseñadora cubano-americana, nacida en Villa Clara y emigrada a los 8 años. La ex Primera Dama ha manifestado su voluntad de visualizar el trabajo de jóvenes creadores de todas las procedencias y estratos que puedan enriquecer, con su background cultural, el universo de la moda en este ámbito tan mesurado y sobrio como lo es la política.