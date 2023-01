Barack Obama felicita a Michelle por su cumpleaños: "Haces que cada día sea más brillante"

¡Es fiesta en casa de los Obama! Michelle celebra su 59 cumpleaños este 17 de enero, una fecha señalada para su marido Barack en la que le ha dedicado un precioso mensaje de felicitación.

Todos los 17 de enero, el expresidente de Estados Unidos felicita públicamente a su esposa a través de las redes sociales, y este año no iba a ser menos. En su perfil de Instagram colgó una imagen en la que aparecen de espaldas en un balcón contemplando un precioso atardecer mientras él la abraza a ella.

"Feliz cumpleaños, Michelle. Haces que cada día sea más brillante - ¡y de alguna manera sigues luciendo mejor!", fueron las palabras que escribió para acompañar esta romántica instantánea.

Rápidamente, los seguidores de Barack Obama y los cibernautas se sumaron a esta fiesta virtual para mandarle sus mejores deseos a la cumpleañera en este día tan especial.

La pareja forma uno de los tándems más queridos y admirados de Estados Unidos y a lo largo del año son varias las ocasiones en las que se dedican este tipo de mensajes, que ya son una tradición más para el matrimonio. San Valentín, sus aniversarios o sus cumpleaños son las ocasiones elegidas para gritar a los cuatro vientos su amor. Unos gestos llenos de cariño con los que derriten a sus followers.

En octubre del año pasado celebraron su 30 aniversario como pareja casada.

"¡Feliz aniversario al hombre que amo! Estos últimos 30 años han sido una aventura, y estoy agradecido de tenerte a mi lado. Por una vida juntos. Te quiero, Barack Obama", escribió Michelle en esa ocasión, mientras que su marido puso: "Miche, después de 30 años, no estoy seguro de por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día—que no podría haber pedido una mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!".

