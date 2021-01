Pitbull se regala un equipo de NASCAR en su 40 cumpleaños

El rapero y empresario cubanoamericano Armando Christian Pérez, conocido en el mundo de la farándula como Pitbull, cumplió 40 años el viernes 15 de enero y decidió hacerse un regalo especial por su aniversario de vida: Hacerse con una participación en el nuevo equipo Trackhouse Racing NASCAR Cup Series.

El artista se une al fundador del equipo, Justin Marks, en Trackhouse, que llevará un Chevrolet Camaro con motores Richard Childress Racing para el piloto Daniel Suárez, el único mexicano que actualmente compite en la NASCAR Cup Series.

Pero no se trata de un gusto cualquiera, ya que el propio Pitbull se confesó fanático de la NASCAR desde la película 'Days of Thunder', un filme estadounidense de 1990 protagonizado por Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid y Cary Elwes.

“Gracias Justin Marks, Ty Norris y Daniel Suárez por la gran oportunidad. Esta es una excelente manera de celebrar mi 40 cumpleaños, ¡así que prepárate! ¡Dale!”, expresó el artista en redes sociales al comunicar la noticia.

El equipo de NASCAR Trackhouse Racing, debutará el mes entrante en el Daytona 500. Trackhouse hizo el anuncio el viernes en un video en Twitter en que el cantante laureado con el Grammy aparece bailando al ritmo de “I believe we will win”, que quiere decir “Creo en que ganaremos”.

De ese modo, Pitbull sigue los pasos del astro de la NBA Michael Jordan, como un propietario famoso de NASCAR este año. Jordan es dueño parcial del 23XI Racing con Denny Hamlin, que cuenta con el piloto Bubba Wallace en el No. 23 de Toyota este año.

Trackhouse fue lanzado a fines del año pasado por el expiloto de carreras Justin Marks, quien tuvo dificultades para encontrar un lugar que garantizara competir en todas las carreras de la NASCAR Cup Series. Al final alquiló uno de Spire Motorsports para meter a su organización en la pista.

Pitbull dijo que asistiría al Daytona 500 el 14 de febrero, dijo el LA Times.