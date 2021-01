Polémica en las redes: El Alfa cobra 130 mil dólares por cantar dos canciones en una fiesta privada en Miami

El famoso cantante dominicano Emanuel Herrera Batista -más conocido como El Alfa El Jefe o simplemente El Alfa- causó gran revuelo en las redes sociales al compartir una serie de vídeos de una fiesta privada en la que cantó este fin de semana en la ciudad de Miami (Florida).

"130 el party por dos canciones. A 65 mil dólares cada canción", dice alegre en el tercer vídeo del post que ha provocado una avalancha de críticas en la red social de Instagram, donde muchos usuarios no han pasado por alto que ninguno de los asistentes que aparecen en los vídeos llevan mascarilla ni tampoco respetan la distancia social para evitar cualquier posible contagio de coronavirus.

En las últimas horas, el vídeo en el que presume de la cantidad de dinero que cobró por cantar dos temas comenzó a circular con viralidad en el mundo virtual y son muchos los usuarios los que no perdonan esta irresponsabilidad y así lo han dejado saber a través de sus opiniones, que han volcado en comentarios críticos sobre este tipo de actitud.

"Y después nos quejamos de que cada día mueran miles y sumen los contagios? Por estos irresponsables estamos mal, 470,000 muertos en usa y esto no va a parar no toman conciencia", "Por esta gente de lo peor no cesa la pandemia! Que irresponsabilidad no solo él sino todos los que están ahí!" o "Que irresponsabilidad tan grande", son algunos de los comentarios que se leen en el perfil de Instagram de El Gordo y La Flaca, donde se han hecho eco de esta polémica.

Incluso hay quienes que piden que se tomen medidas legales al respecto. "Que las autoridades investiguen y multen a los responsables!", dice un usuario ante estas imágenes.

El dominicano, conocido por temas como La Romana con Bad Bunny o Coranao Now, estuvo en el evento con los raperos Tyga y Lil Pump, quienes también aparecen en los audiovisual sin mascarilla y frente a la multitud de personas.

