Melania Trump envía mensaje de despedida: “Los últimos cuatro años han sido inolvidables”

Melania Trump, quien el miércoles dejará de ser la Primera Dama de Estados Unidos, trasmitió desde la Casa Blanca un mensaje de despedida al pueblo de la nación norteamericana.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como Primera Dama de Estados Unidos”, dijo Melania. “Me han inspirado los increíbles estadounidenses que a lo largo del país levantan nuestras comunidades a través de su amabilidad y coraje, bondad y gracia”, aseguró.

“Mientras Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en todas las personas que me he llevado a casa en mi corazón y sus increíbles historias de amor, patriotismo y determinación. Veo los rostros de valientes jóvenes soldados que me han dicho con orgullo en sus ojos cuánto les encanta servir a este país”, dijo en el mensaje trasmitido el lunes.

“Para cada miembro del servicio y para nuestras increíbles familias militares: ustedes son héroes y siempre los llevaré en mis pensamientos y oraciones. Pienso en todos los miembros de las fuerzas del orden que nos saludan dondequiera que vayamos. A cada hora de cada día, ellos montan guardia para mantener seguras a nuestras comunidades, y estaremos siempre en deuda con ellos”, agregó.

Melania también agradeció al personal sanitario en su lucha contra la pandemia y pidió a todos los estadounidenses tener “precaución y sentido común para proteger a los vulnerables, ya que ahora se están administrando millones de vacunas”.

De igual modo, pidió a los estadounidenses “centrarse en lo que nos une”. “Para elevarnos por encima de lo que nos divide. Elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia y a los demás antes que a ti mismo”, expresó.

“No hay palabras que puedan expresar la profundidad de mi gratitud por el privilegio de haber servido como su Primera Dama”, declaró Melania, que en una encuesta de CNN / SSRS figura con el peor índice de popularidad para una mujer de su cargo al final de un mandato.

Los sondeos de opinión tampoco han favorecido la imagen de su esposo, quien abandona la Casa Blanca con el peor índice de aprobación de un primer mandato en la historia de EE.UU., según varias encuestas cuyos resultados parecen haber sido influenciados por los disturbios del Capitolio el pasado 6 de enero, en los que se presume la responsabilidad del mandatario.

La citada encuesta de CNN sobre Melania indica que la FLOTUS (Acrónimo para First Lady of the United States) obtuvo un 47% de calificación desfavorable, la más alta que hayan tenido para ella.

Melania se mostró crítica sobre los acontecimientos del Capitolio. Varios días después de que ocurrieran, rompió el silencio para opinar al respecto. “No se equivoquen, condeno absolutamente la violencia que ha ocurrido en el Capitolio de nuestra nación. La violencia nunca es aceptable”, dijo en un comunicado.