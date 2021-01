Cofundador de Tesla propone construir túneles subterráneos en Miami para reducir el tráfico

El CEO de Tesla, Elon Musk, hizo pública su propuesta de reducir la contaminación y el tráfico en Miami coon un proyecto de construcción de túneles subterráneos en la ciudad.

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, mostraron su interés en la invitación, a diferencia del gobernador del estado Ron DeSantis, quien se ha mantenido en silencio hasta el momento acerca del proyecto de The Boring Company, propiedad del exitoso empresario.

Musk ha declarado en Twitter que habló la semana pasada con DeSantis acerca de este plan que pretende poner a la ciudad de Miami como ejemplo ante el mundo en políticas ambientales.

“Los automóviles y camiones atascados en el tráfico generan megatoneladas de gases tóxicos y partículas, pero The Boring Company resolvería el problema del tráfico con túneles de carreteras debajo de Miami y los miamenses serían un ejemplo para el mundo” expresó Elon.

Francis Suárez dijo que no puede estar más de acuerdo con estas palabras e insistió en que le encantaría tenerlo en el ayuntamiento de la ciudad de Miami para discutir las soluciones con respecto al beneficio futuro de la urbe.

La alcaldesa Levine Cava fue un poco más escueta, pero precisa: “Hablemos”, dijo en respuesta a Elon Musk.

Los túneles estarían equipados con sistemas de conducción independientes y una especie de trineos eléctricos que cargarían los autos que consumen combustibles fósiles. Los novedosos trineos de Tesla viajarían a altas velocidades bajo la ciudad, todo ello se observa en el video promocional que lanzó la compañía en Youtube.

Según el sitio The Next Miami, The Boring Company construyó el Vegas Loop, con túneles gemelos de 4475 pies en un circuito situado debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas. Donde los autos Tesla transportarán pasajeros. El costo total fue de $ 48,7 millones de dólares. Actualmente esta ciudad está buscando una red de túneles que abarque toda su infraestructura, con la misma compañía.

Sin embargo muchos usuarios residentes en Miami están preocupados con este proyecto por el nivel del mar y el peligro de inundación que implicaría un sistema de transporte subterráneo.

Algunos usuarios en Twitter difieren: “El nivel freático de Miami es de 0 grados, pareciera que quieren construir esos túneles para submarinos”, “Me encantaría escuchar cómo esto superaría los desafíos geológicos (la ciudad se erige sobre piedra caliza), un sistema de transporte público vergonzosamente pobre y décadas de terrible planificación urbana”, son algunos de los comentarios.

El conglomerado Tesla se ha mantenido por delante de la competencia en el transporte a nivel mundial por apostar en la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos, que generan menos impactos negativos en el medio ambiente. Elon Musk, por su parte, se convirtió a principios de 2021 en el hombre más rico del planeta, superando a Jeff Bezos, propietario de Amazon.